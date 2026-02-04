nemzeti választási irodaországgyűlési választás 2026választási értesítő

A mai nap döntött: elkezdték postázni a választási értesítőket

A 2026-os országgyűlési választásokra szóló értesítőket február 20-ig küldik meg a választópolgároknak. A Nemzeti Választási Iroda, a február 4-i névjegyzéki adatok szerint kezdte meg a postázást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 04. 11:36
Megkezdte a választási értesítők postázását az április 12-i országgyűlési választásokra a Nemzeti Választási Iroda – közölte az NVI az MTI-vel szerdán.

Budapest, 2024. április 5. A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőkkel a kezében egy budapesti társasházban 2024. április 5-én. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az április 3-i névjegyzéki adatok alapján megkezdte az értesítők kiküldését. MTI/Máthé Zoltán
A választási értesítőket február 20-ig küldik meg a választópolgároknak. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hozzátették: a választási értesítők postázását a február 4-i névjegyzéki adatok alapján kezdték meg.

Közölték azt is, az értesítőket az NVI nem csupán postán, hanem a választópolgár elektronikus tárhelyére is megküldi, amennyiben rendelkezik ilyennel.

A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat: a szavazókör számát és címét, ahol a választópolgár szavazhat, a szavazás idejét.

 Az értesítő továbbá tájékoztatást nyújt arról, mely igazolványok bemutatásával lehet voksolni, részletes információkat tartalmaz a választási kérelmek benyújtásáról, és felsorolja a legfontosabb határidőket.

A postán megküldött választási értesítőket QR-kóddal látta el az NVI, amelyek az elektronikus ügyintézést segítik elő.

Közölték azt is, az értesítőket február 20-ig küldik meg a választópolgároknak. Amennyiben valakihez nem érkezik meg az értesítő, vagy az megsemmisül, akkor a helyi választási irodától igényelhető új értesítőt.

Felhívták a figyelmet arra: az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazáson való részvételnek.

Borítókép: A Magyar Posta kézbesítője az idei európai parlamenti, helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokra érvényes szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesítőt dob postaládába egy budapesti társasházban 2024. április 5-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


