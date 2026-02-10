A napszemüveg otthon maradhat, de esernyőre szükség lehet keleten

Kedden általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen és kis eséllyel szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből. Egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső, hóesés egyaránt – , amely délután ott is megszűnik a legtöbb helyen. A déli, délkeleti szelet napközben már több helyen élénk, főleg a déli vidékeken és az Észak-Dunántúlon helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között várható. Késő estére többnyire 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia.