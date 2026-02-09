magyar pétersteiner attilavarga juditskrabski fruzsinafidesz

Varga Judit különleges helyen tűnt fel, sokatmondó fotó készült róla

A Hegyvidéki Polgári Bálon részt vett Varga Judit, Magyar Péter volt felesége is, aki Steiner Attila oldalán is megjelent képeken és videókban. Egy fotón pedig egyenesen kiállt a volt férje ellen induló fideszes politikus mellett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 22:43
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hegyvidéki Polgári Bálon megjelent Varga Judit, Magyar Péter volt felesége is, aki egyértelmű jelzést küldött a választókerületben élőknek arról, hogy a választásokon volt férje fideszes ellenfelét támogatja. 

Varga Judit kiállt Steiner Attila mellett. Forrás: Skrabski Fruzsina

Az eseményen közös fénykép is készült Varga Juditról és a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjéről, Steiner Attiláról. A fotót mások mellett Skrabski Fruzsina tette közzé a Facebook-oldalán.

A posztjához a dokumentumfilmes azt írta: volt egy Hegyvidéki Polgári Bál a XII. kerületben, vagyis abban a választókerületben, ahol Magyar Péter is indul. 

A bálon jelen volt Steiner Attila, Magyar Péter fideszes kihívója is, így az esemény szerinte kampányrendezvényként értelmezhető. A közzétett fotó szerinte egyértelműen azt mutatja, hogy Varga Judit Steiner Attila mellett állt ki.

Steiner másik oldalán a felesége, Isky Annamária – művésznevén Játszótéri Filozófus – látható, aki az Index szerint, Varga Judit régi, jó barátnője. 

Emlékezetes, amikor választókerületi elnök lett, Steiner Attila is közzétett egy hasonló, de sokkal régebbi képet, amin még Magyar Péter is szerepelt Varga Judit férjeként. Steiner akkor egy rejtélyes üzenetet is küldött a Tisza Párt elnökének. 

Borítókép: Magyar Péter és Varga Judit (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu