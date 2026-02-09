Varga Judit különleges helyen tűnt fel, sokatmondó fotó készült róla

A Hegyvidéki Polgári Bálon megjelent Varga Judit, Magyar Péter volt felesége is, aki egyértelmű jelzést küldött a választókerületben élőknek arról, hogy a választásokon volt férje fideszes ellenfelét támogatja.

Varga Judit kiállt Steiner Attila mellett. Forrás: Skrabski Fruzsina

Az eseményen közös fénykép is készült Varga Juditról és a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjéről, Steiner Attiláról. A fotót mások mellett Skrabski Fruzsina tette közzé a Facebook-oldalán.

A posztjához a dokumentumfilmes azt írta: volt egy Hegyvidéki Polgári Bál a XII. kerületben, vagyis abban a választókerületben, ahol Magyar Péter is indul.

A bálon jelen volt Steiner Attila, Magyar Péter fideszes kihívója is, így az esemény szerinte kampányrendezvényként értelmezhető. A közzétett fotó szerinte egyértelműen azt mutatja, hogy Varga Judit Steiner Attila mellett állt ki.

Steiner másik oldalán a felesége, Isky Annamária – művésznevén Játszótéri Filozófus – látható, aki az Index szerint, Varga Judit régi, jó barátnője.

Emlékezetes, amikor választókerületi elnök lett, Steiner Attila is közzétett egy hasonló, de sokkal régebbi képet, amin még Magyar Péter is szerepelt Varga Judit férjeként. Steiner akkor egy rejtélyes üzenetet is küldött a Tisza Párt elnökének.