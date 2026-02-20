A volt tiszás vezető lerántotta a leplet Magyar Péter és Weberék egyezségéről

Csercsa Balázs, Tisza Párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének kiszivárgott hangfelvétele kapcsán úgy fogalmazott, a Tisza hivatalosan megjelent kampányprogramja egy jó támpontot ad arra, mi az, amit titkolni szeretnének. A Tisza Párt a program szerint haza szeretné hozni a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat, de azt már nem mondják el benne, hogy ez hogyan lehetséges – mondta el az M1 aktuális csatorna pénteki adásában Csercsa Balázs.

Mint mondta, ha az uniós forrásokat haza akarjuk hozni, akkor egy leendő magyar kormánynak az Európai Unió (EU) irányvonalát kell követnie. Véleménye szerint a belépés az Európai Ügyészségbe és a korrupció megszüntetése támogatandó cél, de úgy véli, valószínűleg itt nem lehet megállni, ha az EU irányvonalának a követéséről van szó.

Csercsa Balázs arra is kitért, hogy a belső feszültségek, valamint a látható és a valódi programcélok közötti különbségek miatt hagyta ott a Tisza közösségét. Megjegyezte,

Magyar Péter és a párt korábbi vezetői személyiségükből fakadóan meggondolatlanul beszélnek, hirtelen módon cselekednek és ez látható most Tarr Zoltántól, a párt alelnökétől is.

Szerinte az látható, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter azt mondja el, amit éppen aktuálisan hallani akarnak az emberek, a valóság pedig gyakran egészen más. Hozzátette, a párt elnökének azon videója, amelyben az interneten megjelent szobáról beszél „mindenkiben meglepetést és meghasonlást okozott”, valamint a korábbi munkacsoport-vezető lakókörnyezetének helyi tiszás közösségeiben is visszatetszést keltett.

Elmondta,

jellemző a közösségen belül az is, hogy sokan szívesebben látnának egy másik, higgadtabb vezetőt a miniszterelnöki székben.

Mint mondta, nem véletlen, hogy Kapitány István neve is megjelent egy fogadásokkal foglalkozó internetes oldalon, mint potenciális miniszterelnök és úgy gondolja, a Tisza Párt akár nyerhet is azzal, ha őt jelöli erre a pozícióra.

Arra a kérdésre, hogy számít-e külpolitikai irányváltásra a Tisza Párt győzelme esetén, Csercsa Balázs azt válaszolta, hogy mindenképpen. Szerinte ezt tulajdonképpen a párt sem titkolja,

csak azt nem mondják el, hogy pontosan ezt hogyan képzelik el, hogy ez mivel jár.

Hozzátette, azt hallotta, hogy Tarr Zoltánon keresztül van egy hallgatólagos megállapodás az Európai Néppárt és a Tisza Párt között. Mint mondta, a két fél a párt alelnökén keresztül egyezett meg abban, „hogy a kampány során lehet kibeszélni az Európai Unió és az Európai Néppárt irányvonalából annak érdekében, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást, de amikor erre a győzelemre sor kerül, akkor azután az Európai Néppárt irányvonalát kell végrehajtani”.