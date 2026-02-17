tisza pártfidesz – kdnpfidelitasmohácsy istvánkaposvár

Mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért! – Akciót indított a Fidelitas

Kaposvár volt a hetedik állomása annak az országjárásnak, amelyet a Fidelitas indított a Nem a mi háborúnk! elnevezésű online petíció népszerűsítésére. Az aláírásgyűjtésről Mohácsy István, a Fidelitas elnöke elmondta: céljuk, hogy minden magyar fiatalhoz és háztartáshoz eljuttassák az üzenetet, miszerint az ukrajnai háború nem Magyarország háborúja.

Gábor Márton
2026. 02. 17. 20:53
A petíció elindítását egy tavaly októberben elhangzott kijelentés indokolta. A Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz ugyanis arról beszélt, hogy szükség esetén minden magyar fiatalt sorkatonai szolgálatra hívnának be. A Fidelitas szerint ez elfogadhatatlan, ezért indították el a kezdeményezést, amelyhez azóta országszerte várják a csatlakozókat. Az országjárás április 10-ig tart, és még több mint tizenöt állomást terveznek.

Szeged, 2026. január 28. Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje (b1), Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (b2) és Mihálffy Béla, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (b3) a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán Szegeden 2026. január 28-án. MTI/Oláh Tamás
Fotó: MTI/Oláh Tamás

Mohácsy István kiemelte: nemet mondanak arra, hogy magyar fiatalokat egy idegen ország háborújába sorozzanak be. Úgy fogalmazott, Nyugat-Európában háborús pszichózis uralkodik, a nyugati vezetők haditanácsokat tartanak, és 2030-ig Oroszország elleni háborúra készülnek. Emellett – tette hozzá – mindent megtesznek Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásáért, valamint fegyverrel és pénzzel támogatják a háborús erőfeszítéseket.

A Fidelitas álláspontja szerint fennáll a veszélye annak, hogy

ha Ukrajnában elfogyna az élőerő, európai fiatalokat is bevonhatnak a konfliktusba.

– Ezt mindenképpen el kell kerülni – hangsúlyozta a szervezet elnöke.

A kormánypártok politikai közössége, a Fidesz–KDNP következetesen nemet mond a háborúra immár közel négy éve. Magyarország érdeke a béke és a fejlődés, mert csak stabil és békés környezetben lehet megőrizni az elmúlt évek eredményeit. Mohácsy István Kaposvár példáján keresztül arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentős fejlesztések valósultak meg. Több mint hétszázmilliárd forint érkezett a városba a Modern városok program és egyéb támogatások révén. Megújult a Csiky Gergely Színház, amely mára az ország egyik legmodernebb színháza lett. A 67-es gyorsforgalmi úttal Kaposvár felkerült a gyorsforgalmi úthálózatra, ami a gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú előrelépés. Emellett a biomassza-erőmű és a biogáz-kitermelés is egyedülálló beruházásnak számít, a helyi buszflotta cseréje pedig a közlekedés színvonalát emelte.

Április 12-én a választás arról szól, kinek mi a politikai ajánlata

– fogalmazott Mohácsy István. Álláspontja szerint a Tisza Párt háborús irányba vinné az országot, míg a Fidesz–KDNP programja a békére, a családtámogatásra és a nemzeti fejlődésre épül.

 

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke és Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

