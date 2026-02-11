Rendkívüli

Átadták a forgalomnak az M5-ös autópálya új csomópontját

Az új le- és felhajtó jelentős változást hoz a térség életében – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az átadón.

Magyar Nemzet
Forrás: baon.hu2026. 02. 11. 7:59
Az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja 15 hónap alatt készült el, a története azonban 35 évre tekint vissza. Az új le- és felhajtóval jelentős mértékben javulhat a község népességmegtartó ereje, de a térségben működő vállalkozásoknak és az ott élő embereknek is segíti majd a mindennapjait – írja a Baon.hu. 

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere a sajtótájékoztatón (Fotó: Baon.hu/Bús Csaba)

A lap szerint 2026. február 10. mostantól mérföldkőnek számít Kunszállás történetében, ugyanis elkészült az M5-ös autópálya csomópontja a település szélén. A hivatalos átadó első részében sajtótájékoztatót tartottak, majd a helyszínen a jelképes útjelző bója áthelyezésével átadták a forgalomnak az új fel- és lehajtót az autópályára. A polgármesteri hivatalban megtartott sajtótájékoztatón először Almási Roland Márk, Kunszállás község polgármestere elevenítette fel a csomópont építésének történetét. Közölte, egy 15 hónapon át tartó kivitelezés végére értek, de ez egy több évtizedes munka, egy folyamat eredménye. Az ünnepségen részt vett Lezsák Sándor, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke is, aki elmondta, 

az új csomópont nemcsak a településnek, hanem a térségnek is igen jelentős változást hoz. Növeli a népességmegtartó képességet, és autóval lényegesen rövidebb idő alatt érhető el akár Kecskemét, akár más nagyváros

 – tette hozzá. 

A sajtótájékoztató után a helyszínen, az M5-ös új csomópont szegedi lehajtójánál Almási Roland Márk polgármester és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő jelképesen felvette a bóját és átadta a forgalomnak a csomópontot. 

További részleteket, valamint az út átadásáról készült képgalériát és videót ide kattintva tekintheti meg.

Borítókép: Almási Roland Márk polgármester és Lezsák Sándor országgyűlési képviselő jelképesen felvette a bóját és átadta a forgalomnak a csomópontot (Fotó: Baon.hu/Bús Csaba)


