Családjával borult fel a sofőr, miután két embert elgázolt az útpadkán

Vádat emelt a Balassagyarmati Járási Ügyészség az ellen a 31 éves szlovák nő ellen, aki 2024-ben a jeges úton megcsúszva két, autómentőre váró embert gázolt el Szurdokpüspöki közelében. A baleset következtében az egyik áldozat lábai lebénultak. A sofőrre felfüggesztett szabadságvesztést és a vezetéstől való eltiltást kért az ügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 11. 12:25
Autómentőre váró embereket gázolt el egy szlovák nő két évvel ezelőtt, aki ellen most emelt vádat a Balassagyarmati Járási Ügyészség – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

judge's gavel in hand judges is placed on a table in the legal counsel's office and is often used before verdicts are read to plaintiffs, and defendants in court
A szlovák nő ügyében a Pásztói Járásbíróság dönt – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A vádirat szerint a 31 éves nő 2024. január 12-én esti szürkületben autózott élettársával és három kiskorú gyermekével Gyöngyös irányából Szurdokpüspöki felé. Az úttest burkolata az időjárási viszonyok miatt jeges, csúszós volt. Ezen a szakaszon, az útpadkán állt két nő, egy 35 éves, autómentőre váró sofőr és a számára segítséget nyújtó 36 esztendős ismerőse, mellettük az utóbbi gépjárműve parkolt.

A vádlott az útviszonyokhoz képest nagy sebességgel haladt, a jeges úton a járműve hátsó kerekei csúszni kezdtek. Ellenkormányozta a gépkocsit, ami átsodródott a szemközti forgalmi sávba, majd onnan az útpadkára, ahol elütötte a két nőt.

A sértettek az ütközés következtében az út mellett lévő fás, bokros területre zuhantak. Ezután a vádlott járműve az útpadkán parkoló autónak ment neki, majd a járműve a tetejére borulva állt meg.

A balesetben az autómentőre váró 35 éves nő, illetve a vádlott élettársa többszörös csonttörést, a vádlott gyermekei könnyű sérüléseket szenvedtek. A segítséget nyújtó 36 éves nő gerince sérült, lába lebénult.

Az ügyészség maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolta meg a sofőrt. Indítványozták, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett szabadságvesztést és tiltsa el a közúti járművezetéstől is. Az ügyben a Pásztói Járásbíróság dönt.

Borítókép: Összetört autók a baleset helyszínén (Fotó: Magyarország Ügyészsége)


