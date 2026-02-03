Ez már nem vita volt, hanem vadászat: zebrán és járdán támadt haragosára a bedühödött győri nő

Egy hétköznapi átkelés az úton hajszál híján tragédiával végződött Győrben. Az autós üldözés akkor kezdődött, amikor a vádlott egy gyalogátkelőn felismerte a vele régóta haragos viszonyban álló nőt, és indulatból feléje kormányozta az autóját – írja az Origo.

Autós üldözésbe csapott át a két nő közti viszály. Fotó: Pexels

A vádirat szerint az 57 éves nő 2024 őszén közlekedett autójával Győrben, amikor egy zebrához érve észrevette a vele családi perben álló, 48 éves sértettet. A konfliktus ebben a pillanatban robbant ki: a terhelt nem fékezett, hanem célzottan a gyalogátkelőn haladó nő irányába hajtott.

A történtekre a Délmagyar.hu is felhívta a figyelmet, kiemelve, hogy a jelenet sokkolta a környéken tartózkodókat. A támadás nem ért véget a zebrán, a vádlott a menekülő sértett után a kerékpárútra, majd a járdára is felhajtott, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A sértett csak a lélekjelenlétének köszönhette, hogy elkerülte a gázolást: balra kitérve sikerült elugrania a felé közeledő autó elől. Az üldözés során a jármű többször is veszélyesen közel került hozzá. A vádlott ezt követően a járdáról visszahajtott az úttestre, majd a zebrán keresztül folytatta útját.

Az ügyben a Győri Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat. A jogszabályok alapján a nő akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság tiltsa el a vádlottat a közúti járművek vezetésétől, tekintettel az extrém kockázatú magatartásra. Az érdemi döntést a Győri Járásbíróság hozza meg, amely a bizonyítékok mérlegelése után határoz a büntetés mértékéről.

Még a rendőröket is meglepte egy autós Békéscsabán, aki fittyet hányt a piros lámpára, a sebességre, majd az intézkedés elől is próbált meglógni. Kattintson ide a részletekért!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)