Már csak Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes járásaiban van másodfokú riasztás ónos eső miatt

Kedd reggel Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira adott ki ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást a HungaroMet Zrt., majd – ahogyan a csapadékzóna északkelet felé haladt – előbb Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, végül Pest vármegye egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a baranyai, tolnai és csongrád-csanádi járásokra kiadott riasztásokat visszavonták.