Már csak Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes járásaiban van másodfokú riasztás ónos eső miatt

Kedd reggel Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira adott ki ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást a HungaroMet Zrt., majd – ahogyan a csapadékzóna északkelet felé haladt – előbb Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, végül Pest vármegye egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a baranyai, tolnai és csongrád-csanádi járásokra kiadott riasztásokat visszavonták.
Az érintett járásokban tartós, többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladja az egy millimétert.
A veszélyjelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy feletti hóréteget adhat.
További Belföld híreink
Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik, a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ez már nem vita volt, hanem vadászat: zebrán és járdán támadt haragosára a bedühödött győri nő
Majdnem tragédia lett az autós üldözésből.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó
A nemzeti érzelműek vannak többen.
Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós
Konvergenciaprogramnak hívják, ami egészen 2035-ig megvalósítandó terveket tartalmaz.
Elsők között vették nyilvántartásba a Fideszt az áprilisi választásra
Jelölőszervezetként regisztrálta a pártot az NVB.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ez már nem vita volt, hanem vadászat: zebrán és járdán támadt haragosára a bedühödött győri nő
Majdnem tragédia lett az autós üldözésből.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó
A nemzeti érzelműek vannak többen.
Tiszából kiugrott egyházügyi vezető: A Tisza megszorító csomagja valós
Konvergenciaprogramnak hívják, ami egészen 2035-ig megvalósítandó terveket tartalmaz.
Elsők között vették nyilvántartásba a Fideszt az áprilisi választásra
Jelölőszervezetként regisztrálta a pártot az NVB.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!