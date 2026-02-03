Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

ónos esőriasztáseső

Már csak Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes járásaiban van másodfokú riasztás ónos eső miatt

Mutatjuk, mire számíthat kedd estétől szerda délelőttig.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 14:27
illusztráció Fotó: Branstetter Sándor Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedd reggel Tolna és Baranya vármegye egyes járásaira adott ki ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást a HungaroMet Zrt., majd – ahogyan a csapadékzóna északkelet felé haladt – előbb Bács-Kiskun, majd Csongrád-Csanád, végül Pest vármegye egyes járásaira is másodfokú riasztást adtak ki, miközben a baranyai, tolnai és csongrád-csanádi járásokra kiadott riasztásokat visszavonták.

Az érintett járásokban tartós, többórás ónos eső várható, a csapadék mennyisége meghaladja az egy millimétert.

A veszélyjelzés szerint éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 centiméter, kisebb körzetekben 11 centiméter feletti, hegyvidéken 15 centiméter körüli vagy feletti hóréteget adhat.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik, a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre a középső országrészben van kilátás, kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein. Az Északi-középhegységben kedd estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu