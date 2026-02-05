Az FBI és a magyar rendőrök közösen buktattak le egy győri bandát

Hamis aranylapokkal bukott le egy győri banda, akik kár 216 millió forintnyi kárt tehettek – közölte a Rendészeti Államtitkárság a közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint hétfőn a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren találtak egy csomagot, amely az Amerikai Egyesült Államokba tartott, feladóként a Magyar Államkincstár is szerepelt a dobozon. A csomagban hamis aranylapok, egy százalék aranytartalmú réz- illetve cinklemezek voltak.

Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

A nyomozáshoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) mellett a Federal Bureau of Investigation (FBI) ügynökei is csatlakoztak, így derült ki, hogy az aranylapok illegális értékesítése egy háromfős győri társasághoz köthető.

Irányítójuk, egyben a csalássorozat kitalálója egy húszéves férfi volt, az ajánlatok hirdetésével egy 19 éves, a szállítmányok feladásával egy 25 éves férfi foglalkozott.

A társaság egy kereskedelmi platformon webáruházakat (Goldmac, Emaar Gold, Emaar Bullion) hozott létre, ahol különböző gyártók aranylapjait a világpiaci árnál jelentősen alacsonyabb áron hirdette meg.

A KR NNI és az FBI nyomozói 442 csomagfeladást tudtak nyomon követni, a banda 216 millió forintot gyűjtött össze. A banda vezetőjét Dubajból, a postázót Thaiföldről hazatérve fogták el, őket a bíróság azóta letartóztatta, harmadik társuk szabadlábon védekezhet.