A HungaroMet Zrt. vasárnapi előrejelzése szerint a látási viszonyok napközben fokozatosan javulnak. Alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor elsősorban az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén nagyobb szakadozások valószínűek, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb eső, záporeső továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő. A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet. Késő estére 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Az ország egyik fele végre élvezheti a napsütést, máshol borult marad az ég
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható. Késő estére 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shuttrstock/AxelRudi)
Évértékelővel indítja a kampányt Orbán Viktor
Rendre nagy érdeklődés övezi a miniszterelnök beszédét.
Boros Bánk Levente: Budapesten kívül is van élet – ezt bizonyítják a digitális polgári körök
A magyar politika továbbra is két világképre épül: a nemzeti oldal az egész országban gondolkodik, míg a balliberális tábor Budapest-központú maradt – mondta Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.
Fitneszteremben kezdte a napját Orbán Viktor + videó
A kisfilmben a miniszterelnök a helyszínen összegyűlt támogatókkal is találkozik, a hangulatot pedig az egyik résztvevő egy koncerthez hasonlította.
Lendvai Ildikó szellemisége kísért a Tisza Párt választási kampányában + videó
Orbán Viktor szerint egyértelmű, hogy a rezsicsökkentés eltörléséért küzd Magyar Péter és shelles csapata.
