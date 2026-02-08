hőmérsékletnapsütéseső

Az ország egyik fele végre élvezheti a napsütést, máshol borult marad az ég

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható. Késő estére 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2026. 02. 08. 7:16
A HungaroMet Zrt. vasárnapi előrejelzése szerint a látási viszonyok napközben fokozatosan javulnak. Alapvetően sok felhőre, az északkeleti negyedben tartósan borult időre van kilátás, ugyanakkor elsősorban az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén nagyobb szakadozások valószínűek, ezeken a tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Kisebb eső, záporeső továbbra is a nyugati, délnyugati tájakon, valamint az északkeleti országrészben fordulhat elő. A Zemplén környezetében délutántól időnként megélénkülhet az északias irányú szél, másutt jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol kissé hidegebb is lehet. Késő estére 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shuttrstock/AxelRudi)


