Az ország több pontján leállhat a vasúti közlekedés, figyelmeztetést adott ki a MÁV

A szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán, azonban a délutáni órákig változásokra, hosszabb vasúti menetidőre lehet számítani a Dunántúlon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 15. 11:14
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
A meteorológiai előrejelzések szerint a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos szél várható − közölte Mukics Dániel tűzoltó alezredes vasárnap.

Lismore, 2025. március 9. Az Alfred nevű trópusi vihar okozta áradást nézi egy helybeli az új-dél-walesi Lismore településen 2025. március 9-én.
Illusztráció: Extrém szélviharra figyelmeztet a MÁV, autók és vonatok egyaránt veszélyben vannak (Fotó: / MTI/EPA/AAP / Jason O'Brien )

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint az extrém erejű szél miatt a Balaton környékén fakidőlések, felsővezeték-hibák nehezítik a vasúti forgalmat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tudatta: a meteorológiai előrejelzések szerint a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos szél várható. A széllökések elérhetik, a 70-80 kilométeres óránkénti sebességet. A Balatonnál és a magasabb pontokon ennél erősebb, 80-100 kilométeres szél is lehet. Az erős szél fákat dönthet ki, ágakat törhet le, elektromos vezetékeket szakíthat el − hívta fel a figyelmet.

Aki teheti, autójával parkoljon a fáktól távolabb. Ha bárki veszélyes helyzetet, bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. A leszakadt elektromos vezetéket senki ne közelítse meg − figyelmeztetett a szóvivő. 

Az extrém erejű szél miatt a Balaton környékén fakidőlések, felsővezeték-hibák nehezítik a vasúti forgalmat, emiatt várhatóan a késő délutáni órákig hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani 

− tájékoztatta a MÁV-csoport kommunikációs igazgatósága a sajtót.

Az éjszaki órák extrém erejű viharos széllökései a vasúti közlekedést sem kímélték a Balaton környékén. Több helyen fák dőltek a pályára, valamint a felsővezetéki hálózatban is károkat okozott az időjárás. A MÁV és a GYSEV szakemberei megfeszített tempóban dolgoznak a károk felszámolásán, azonban a délutáni órákig változásokra, hosszabb vasúti menetidőre lehet számítani a Dunántúlon − közölték. A Balaton nyugati medencéjében útnak indulóknak a Volán járatait javasolják. Az időjárás miatti forgalmi változásokról a MÁV a folyamatosan frissülő oldalán ad tájékoztatást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Jászai Csaba/MTVA)


