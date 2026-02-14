Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

A padlástól a plafonig átépítik az egyik legforgalmasabb hazai vasútvonalat

Kőbánya-Kispesten felújítják a vágányokat, a perontető szigetelését és a gyalogos felüljárót is.

2026. 02. 14. 11:11
Jelentős felújítást ismertettett a MÁV vezérigazgatója Fotó: Kurucz Árpád
– A napokban megjelentek a szükséges közbeszerzési felhívások, 2026 nyarán felújítják a vasútvonalat a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között – jelentette be Facebook-oldalára feltöltött videóban a MÁV-csoport vezérigazgatója szombat délelőtt.

Hegyi Zsolt azt mondta, hogy ez az egyik legforgalmasabb pályaszakasz Magyarországon, naponta 230 vonat, évente pedig több tíz millió utas halad át rajta.

A pálya leromlott állapotú, tele van óránkénti 40 és 60 kilométeres sebességkorlátozással. Az utolsó átfogó felújítás a 60-as évek végén történt, így elérkezett az idő a szakasz rendbetételére.

Elmondta, hogy nyáron a padlástól a plafonig átépítik a vasútvonalat, eltüntetnek róla minden sebességkorlátozást. Azon túl, hogy hosszú távra rendbe teszik a vonalat, Kőbánya-Kispesten felújítják a vágányokat, a perontető szigetelését és a gyalogos felüljárót is.

Hegyi Zsolt a távirati iroda szerint kiemelte, hogy a vágányok felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok még az őszbe is belenyúlnak. A felújítást követően három perccel rövidül minden vonat menetideje a Nyugati pályaudvarra és onnan kifelé.

Elmondta, hogy a beruházás 12 milliárd forintból, a MÁV saját forrásából valósul meg. Hegyi Zsolt a videó végén hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak képesnek kell lennie arra, hogy saját forrásból elvégezze a szükséges pályakarbantartásokat.
 

 

