Hózáporok és erős szél kíséri a lehűlést

Északnyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a Dunántúlon többfelé néhány órára a nap is kisüthet, míg az ország nagy részén felhős marad az idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Főként délen és délkeleten várható még csapadék, amely estére gyengül, megszűnik, de előtte az esőt havas eső, havazás válthatja fel. A Nógrád és Csongrád-Csanád közötti sávban záporok, hózáporok is kialakulhatnak.

Az északias szél sokfelé erős, több helyen viharos lesz, a hegyvidéken akár óránkénti 100 kilométer feletti sebességű lökések is előfordulhatnak.

A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, napközben többfelé csökken a hőmérséklet, estére -5 és +2 fok közé hűl a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet. A hajnali fagy és a párás levegő ugyanakkor felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, fokozódhat a fájdalom és csökkenhet a mozgékonyság, amin az érintett testrészek alapos átmozgatása segíthet. A párásság a krónikus légúti betegek tüneteit is ronthatja, ráadásul a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a higiénés szabályok betartása – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Hétfőn havazás, csütörtökön már 10 fok fölött lesz a hőmérséklet

Hétfőn reggel a Duna–Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén gyenge havazás, szállingózás fordulhat elő. Napközben nyugat felől vastagszik a felhőzet, eleinte a Dunántúlon, majd másutt is kialakulhat kisebb havazás, amelyet havas eső válthat fel. Reggel -5 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra +1 fokig emelkedik – írja a Köpönyeg.

Kedden még többfelé borongós idő várható vegyes csapadékkal, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet +6 fok köré enyhül, az északnyugati szél többfelé megerősödik.

Szerdán akár több órára is kisüthet a nap, miközben északnyugat felől időnként megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű.

Az északnyugati, majd a délnyugati szél élénk lehet, a csúcshőmérséklet 6 fok körül alakul.