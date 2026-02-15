erős szélfelhőzetcsapadék

Hózáporok és erős szél kíséri a lehűlést

Rövid napos időszakok és záporok, hózáporok váltják egymást vasárnap. A legerősebb széllökések a Dunántúlon és északkeleten jelentkezhetnek, a hegyvidékeken akár óránkénti 100 kilométer feletti szélerősség sem kizárt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 7:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Északnyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, a Dunántúlon többfelé néhány órára a nap is kisüthet, míg az ország nagy részén felhős marad az idő – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Vasárnap délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Főként délen és délkeleten várható még csapadék, amely estére gyengül, megszűnik, de előtte az esőt havas eső, havazás válthatja fel. A Nógrád és Csongrád-Csanád közötti sávban záporok, hózáporok is kialakulhatnak.

Az északias szél sokfelé erős, több helyen viharos lesz, a hegyvidéken akár óránkénti 100 kilométer feletti sebességű lökések is előfordulhatnak. 

A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, napközben többfelé csökken a hőmérséklet, estére -5 és +2 fok közé hűl a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet. A hajnali fagy és a párás levegő ugyanakkor felerősítheti a krónikus ízületi betegek panaszait, fokozódhat a fájdalom és csökkenhet a mozgékonyság, amin az érintett testrészek alapos átmozgatása segíthet. A párásság a krónikus légúti betegek tüneteit is ronthatja, ráadásul a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor különösen fontos a higiénés szabályok betartása – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Hétfőn havazás, csütörtökön már 10 fok fölött lesz a hőmérséklet

Hétfőn reggel a Duna–Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén gyenge havazás, szállingózás fordulhat elő. Napközben nyugat felől vastagszik a felhőzet, eleinte a Dunántúlon, majd másutt is kialakulhat kisebb havazás, amelyet havas eső válthat fel. Reggel -5 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra +1 fokig emelkedik – írja a Köpönyeg.

Kedden még többfelé borongós idő várható vegyes csapadékkal, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet +6 fok köré enyhül, az északnyugati szél többfelé megerősödik.

Szerdán akár több órára is kisüthet a nap, miközben északnyugat felől időnként megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű.

 Az északnyugati, majd a délnyugati szél élénk lehet, a csúcshőmérséklet 6 fok körül alakul.

Csütörtökön délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, estétől kisebb eső is előfordulhat. A déli szél megerősödik, a hőmérséklet 10 fok fölé emelkedik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Gáll Regina Adrienn)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekkoncz zsuzsa

Schuster Lóránt Magyar Péter tyúkszemére lépett és a Koncz–Bródy duónak sem maradt adósa

Felhévizy Félix avatarja

Kutyából nem lesz szalonna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu