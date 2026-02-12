Hidegrekord, rekordsegítség: több milliárdos biztonsági háló érkezik a kormánytól

A gazdák számíthatnak a kormány, az Agrárminisztérium és a Fidesz támogatására. A magyar mezőgazdaság ma olyan korszakát éli, amikor a kihívások nem könnyűek – mondta a Magyar Nemzetnek Nagy István agrárminiszter. A piac változik, az időjárás egyre szélsőségesebb, a termelőknek pedig gyakran egyik napról a másikra kell helytállniuk. Így van ez a faggyal is, amely tavaly súlyos károkat okozott országszerte. 2025 áprilisában ugyanis az ország döntő részét érintő, helyenként mínusz 7–8 Celsius-fokot is elérő hideghullám különösen az ültetvényes kultúrákban okozott jelentős károkat.

Súlyos fagykár érte tavaly a gazdálkodókat, de érkezik a segítség Fotó: Astrid Gast / Shutterstock

Fagykár: működésben az agrárkár-engyhítési rendszer

Az agrárkár-enyhítési rendszer elektronikus kárbejelentő felületére 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem 6000 kárbejelentés érkezett. A bejelentett károk közel 90 százaléka az áprilisi fagyhullámhoz köthető. A legnagyobb terhet Kelet-Magyarország viselte: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 8 600 hektárt érintett a káresemény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden harmadik kárjelentett terület ebből a térségből származott. Jelentős volt a kár Hajdú-Biharban, Békésben és Bács-Kiskunban is.

Valódi biztonsági háló a gazdáknak

Minden kihívás mögött egy-egy termelő, valamint helyi családok megélhetése áll – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter. Hozzátette: ezért a magyar gazdákat nem hagyhatjuk magukra a természeti csapások következményeivel sem. Mint mondta, az agrárkár-enyhítési rendszer éppen azért jött létre, hogy a rendkívüli időjárási károk ne sodorjanak a szakadék szélére működő gazdaságokat. Ebben kiemelt szerepe van a díjtámogatott mezőgazdasági biztosításoknak is, amely az elmúlt években megerősödött, és ma már a gazdálkodók széles köre számára nyújt védelmet. A tavalyi fagykár is azt bizonyítja, hogy a többpilléres kockázatkezelési rendszer – agrárkár-enyhítési alap és díjtámogatott biztosítások együtt – valódi biztonsági hálót jelent.

Fotó: Agrárminisztérium

Nagy István szerint a kormány elkötelezett a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is, ezért az agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, a 2025-ben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel, megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint jutott el az érintettekhez, több mint fél évvel korábban a megszokotthoz képest. Az agrárkár-enyhítési rendszer keretében a tavaszi fagykárt szenvedett termelők a káraik után a kárenyhítő juttatás fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez.