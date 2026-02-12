Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

támogatásfagykárenyhítésnagy istvánagrárminisztériumfagykár

Hidegrekord, rekordsegítség: több milliárdos biztonsági háló érkezik a kormánytól

Több intézkedéssel és támogatásokkal is segíti a kormány mindazokat a gyümölcs- és zöldségtermelőket, akiket tavaly a tavaszi fagy komoly próbatétel elé állított – közölte a Magyar Nemzettel Nagy István agrárminiszter. A cél világos: megőrizni a gazdák munkáját, biztosítani a vidéki családok megélhetését, és fenntartani Magyarország élelmiszer-önrendelkezését.

Dénes Zoltán
2026. 02. 12. 14:55
Nagy István: a kormány elkötelezetten áll ki a gazdálkodók mellett. Forrás: Agrárminisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A gazdák számíthatnak a kormány, az Agrárminisztérium és a Fidesz támogatására. A magyar mezőgazdaság ma olyan korszakát éli, amikor a kihívások nem könnyűek  – mondta a Magyar Nemzetnek Nagy István agrárminiszter. A piac változik, az időjárás egyre szélsőségesebb, a termelőknek pedig gyakran egyik napról a másikra kell helytállniuk. Így van ez a faggyal is, amely tavaly súlyos károkat okozott országszerte. 2025 áprilisában ugyanis az ország döntő részét érintő, helyenként mínusz 7–8 Celsius-fokot is elérő hideghullám különösen az ültetvényes kultúrákban okozott jelentős károkat. 

fagykár, támogatás, segítség, Nagy István
Súlyos fagykár érte tavaly a gazdálkodókat, de érkezik a segítség Fotó: Astrid Gast / Shutterstock

Fagykár: működésben az agrárkár-engyhítési rendszer

Az agrárkár-enyhítési rendszer elektronikus kárbejelentő felületére 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem 6000 kárbejelentés érkezett. A bejelentett károk közel 90 százaléka az áprilisi fagyhullámhoz köthető. A legnagyobb terhet Kelet-Magyarország viselte: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 8 600 hektárt érintett a káresemény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden harmadik kárjelentett terület ebből a térségből származott. Jelentős volt a kár Hajdú-Biharban, Békésben és Bács-Kiskunban is. 

Valódi biztonsági háló a gazdáknak

Minden kihívás mögött egy-egy termelő, valamint helyi családok megélhetése áll – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter. Hozzátette: ezért a magyar gazdákat nem hagyhatjuk magukra a természeti csapások következményeivel sem. Mint mondta, az agrárkár-enyhítési rendszer éppen azért jött létre, hogy a rendkívüli időjárási károk ne sodorjanak a szakadék szélére működő gazdaságokat. Ebben kiemelt szerepe van a díjtámogatott mezőgazdasági biztosításoknak is, amely az elmúlt években megerősödött, és ma már a gazdálkodók széles köre számára nyújt védelmet. A tavalyi fagykár is azt bizonyítja, hogy a többpilléres kockázatkezelési rendszer – agrárkár-enyhítési alap és díjtámogatott biztosítások együtt – valódi biztonsági hálót jelent.

Nagy IStván, portré, interjú
Fotó: Agrárminisztérium

Nagy István szerint a kormány elkötelezett a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is, ezért az agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, a 2025-ben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel, megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint jutott el az érintettekhez, több mint fél évvel korábban a megszokotthoz képest. Az agrárkár-enyhítési rendszer keretében a tavaszi fagykárt szenvedett termelők a káraik után a kárenyhítő juttatás fennmaradó részét a megszokott eljárás keretében, 2026 márciusában kapják kézhez. 

Kiemelten fontos a megelőzés 

A 2025-ös tavaszi fagykár kiterjedtsége jelenleg leginkább a 2021-es évhez hasonlítható. A szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válása világossá teszi: nem elegendő csupán a károk utólagos kezelése, a megelőzésre és az alkalmazkodásra is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Az agrártárca dolgozik azon, hogy a jövőben még erősebb támogatási eszközökkel segítse az ültetvények korszerűsítését, a fagyvédelmi technológiák alkalmazását, ezzel növelve a termelés biztonságát. A miniszter tájékoztatása szerint a kormány által nyújtott támogatás lehetőséget biztosított a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint volt, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege pedig legfeljebb 100 millió forint lehetett gazdaságonként. 

A támogatás keretében beszerezhetők és telepíthetők a tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközök és technológiák, így például rögzített vagy mobil légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő eszközök – fagyvédelmi kályhák, infravörös hősugárzók és egyéb fűtőberendezések –, valamint vontatott hőtermelő vagy légkeverő rendszerek. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2025. december 4. és december 17. között volt lehetőség. A felhívás iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott: összesen 416 kérelem érkezett be, mintegy 19,3 milliárd forint támogatási igénnyel. Ez egyértelműen jelzi, hogy a gazdák készek beruházni a jövőbe, és élni kívánnak a megelőzés lehetőségével. 

Más eszközökkel is támogatják a gazdákat 

A kormány szerint a magyar mezőgazdaság stratégiai ágazat. A kelet-magyarországi térségek pedig különösen fontos szerepet töltenek be a hazai gyümölcstermesztésben – mutatott rá Nagy István. Elmondása szerint világos üzenetet szeretnének küldeni: a magyar gazdák munkája nem marad védelem nélkül. Amikor a természet próbára teszi őket, kötelességünk melléjük állni. 

A kormány ezt a felelősséget vállalja. Ezért is született döntés a fagykárt szenvedett ütetvények cseréjének támogatásáról is, e célra kétmilliárd forint áll rendelkezésre. 

A felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Emellett a változó piaci igények kielégítéséhez szükséges újszerű termesztéstechnológiai megoldások alkalmazásának ösztönzése, a fajtaválaszték korszerűsítése, az öntözött ültetvények területének növelése és az ökológiai művelésmód alkalmazásának elősegítése is célja a pályázatnak. A kérelmeket február 18-ig lehet benyújtani.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

A transznemű elkövető…

Bayer Zsolt avatarja

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.