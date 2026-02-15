oroszországbrüsszelukránmark rutte

Azonnali eszkaláció – ezt okozhatná az ukrán külügyminiszter „javaslatcsomagja”

Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter számos olyan elképzeléssel állt elő a müncheni biztonsági konferencián, amelyek egyenként is a háború eszkalációját eredményezhetnék. Így például békefenntartók formájában nyugati katonai jelenlétet sürgetett Ukrajnában, de arról is beszélt, hogy országa a saját haderejét más területeken is kész bevetni. Utóbbi gondolat az elmúlt napok Magyarországot katonailag fenyegető ukrán mondatinak fényében kifejezetten aggasztó.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 10:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna külügyminisztere a háború eszkalálása mellett lobbizott a müncheni biztonsági konferencián. Andrij Ivanovics Szibiha a németországi eseményen nyugati katonai jelenlétet sürgetett Ukrajnában, s azt is belebegtette, hogy az ukrán haderőt más országokban is bevetnék. – A békefenntartókról vagy monitorozó csoportokról szólva, ez a projekt még folyamatban van. Ugyanakkor szükségünk van ezek jelenlétére Ukrajnában. Emellett a jövőben Ukrajna kész felvonultatni a saját haderejét idegen területeken is – fogalmazott az ukrán diplomácia vezetője.

A videón 43.50-től:

Különböző háborúpárti politikusok – köztük Emmanuel Macron francia elnök, Mark Rutte NATO-főtitkár, valamint ukrán, balti, lengyel és brit héják – az elmúlt időszakban többször is felvetették, hogy uniós, illetve más nyugati országból békefenntartókat küldenének Ukrajnába. Azonban a biztonságpolitikai és katonai szakértők szerint ezer sebből vérzik ez az elképzelés, amellyel pillanatok alatt kiszélesedhetne a háború. Ugyanis egy nyugati kontingens jelenléte esetén akár provokáció, vagy véletlen incidens miatt is könnyen Oroszország és a NATO közti közvetlen konfliktusává fajulhatna a háború. Továbbá a békefenntartás tipikusan a tűzszünet, mindkét fél beleegyezése, valamint világos mandátum megléte esetén működik.

Jelenleg mindegyik feltétel hiányzik, emellett Oroszország jelezte, hogy ellenséges lépésnek, közvetlen beavatkozásnak tekintenék a nyugati békefenntartók érkezését. Hivatalos orosz közlés szerint a nyugati egységeket, raktárakat, eszközöket adott esetben legitim katonai célpontnak tekintenék. Mindezt bonyolítaná, ha Brüsszel terveinek megfelelően Ukrajna csatlakozna az EU-hoz, ugyanis az uniós szerződésekben is található a tagok kötelező katonai segítségnyújtására vonatkozó passzus. Figyelemre méltó, hogy az ukrán külügyminiszter ezt a NATO 5. cikkelyéhez hasonlította, mivel utóbbi azt jelenti, ha egy tagállamot fegyveres támadás ér, azt a katonai szövetség mindegyik tag elleni támadásnak tekinti.

Az, hogy Szibiha az országa haderejének más – meg nem nevezett – területeken való bevetéséről beszélt, kifejezetten nyugtalanító. Korábban már nyomatékosította az ukrán vezetés, hogy nem riadnak vissza a katonai agressziótól, ha érdekeik úgy kívánják. Belaruszt például csapásméréssel fenyegették, amennyiben az ország nem vonja vissza a csapatait az ukrán határ mellől. A hazánkat katonailag fenyegető megszólalások pedig még aggasztóbbak: a napokban például arról beszéltek Ukrajnában, hogy egy esetleges konfliktus esetén egyetlen zászlóaljuk is legyőzhetné a Magyar Honvédséget. Utóbbi kijelentés miatt egyébként lapunk a NATO-hoz fordult.

Borítókép: Andrij Ivanovics Szibiha (Forrás: MTI/EPA/PAP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.