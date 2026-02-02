lopásférfisegítség

Azoktól lopott a tarnaleleszi férfi, akiknek a legjobban kellett volna a segítség

Amit mozdítani tudott, vitte.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02.
a lopott persely Forrás: Police
Lopás bűntett miatt vett őrizetbe egy tarnaleleszi lakost az Egri Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya január 29-én délelőtt – írja a rendőrségi portál. 

A 22 éves fiatalembert azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy január 1. és 16. között elvitt több, az egri üzleteknél kihelyezett adománygyűjtő dobozt, valamint január 21-én éjszaka bükkszenterzsébeti üzleteket fosztogatott. Emellett kerékpárt, mozgásérzékelőt, ventilátort és egyéb használati tárgyakat zsákmányolt.

A rendőrök azonosították és elfogták a tolvajt, majd kihallgatták. Kiderült, hogy a napokban további két tarnaleleszi házba is betört, azonban végül nem vitt el értéket.

A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását, melyet a bíróság január 31-én elrendelt.

Heves - heol.hu
