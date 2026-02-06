pénzzsarolásiskola

Bagatell összegért zsarolta az osztálytársát a Pest vármegyei iskolás

Korán kezdte a simliskedést.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 06. 11:52
illusztráció Fotó: Fehér Gábor
A Budakörnyéki Járási Ügyészség zsarolás bűntette miatt emelt vádat egy fiatalkorú fiúval szemben, aki az osztálytársát zsarolta meg.

A vádirat szerint a fiatal fiú egy Pest vármegyei általános iskolába járt. Megfenyegette az osztálytársnőjét 2024 novemberében, hogy ha nem ad neki tízezer forintot, akkor valótlan tartalmú feljelentést tesz ellene. Másnap a fiú a tanórák közötti szünetben követelte a lánytól a pénzt, aki közölte, hogy nem fizet. A fiú ekkor nyomatékosította a fenyegetését, és közölte, hogy ha nem lesz meg a pénz, úgy feljelentést tesz. A kislány tartva attól, hogy a vádlott beváltja fenyegetését, másnap az iskola előtt átadta a pénzt a fiúnak. 

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút zsarolás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Szigetszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

