Bajnai Gordon után a sógora is megjelent a Tisza Párt körül

Az Ellenpont cikkében arra emlékeztet, január elején Bajnai Gordon hivatalosan is beszállt a választási kampányba. A Hvg-nek adott interjúban elárulta, hogy Magyar Pétert támogatja az áprilisi választáson, továbbá választási stratégiát javasolt a baloldali pártoknak.

Hajdú László Bajnai Gordon sógora

Korábban is voltak jelek arra nézve, hogy a volt miniszterelnök csak a szavak szintjén szállt ki a politikából. Ahogy elsőként a lap feltárta, a Tisza egy hozzá köthető művésztársaságból nőtt ki. Sőt, az akkor még csak formálódó párt hátországában felbukkant régi bizalmasa, volt üzlettársa, Bárdos Barnabás is.

A Tisza-projekt élesítése után a Bajnai-hálózat kulcspozíciókat foglalt el Magyar Péter körül

– elsősorban gazdasági, céges vonalon és tanácsadók szintjén. Jelenleg is az üzletemberhez köthető vállalkozás, az SZ&Partners Kft. kezeli a Tisza uniós képviselőinek kifizetését. Továbbá a szavazatszámlálók toborzásáért felelős szervezet, a 20K mozgalomból lett Szabad Szavazat Alapítvány mögött is Bajnai emberei tűnnek fel – írja a lap.

Az Ellenpont azonban most minden eddiginél szorosabb kapcsolatra talált nyomokat: az exkormányfő családja is megjelent Magyar Péterék mögött.

A sógor a Tisza Párt közelében

Bajnai Gordon a 2000-es év végén a Wallis Rt.-nél ismerte meg jelenlegi élettársát, Hajdú Mónikát, aki jogászként dolgozott a cégcsoportnál. Eleinte munkakapcsolat volt közöttük, viszonyuk később fordult komolyabbra. Az idő előrehaladtával Hajdú lett a Wallis-csoport ügyvédje, többek között a Hajdú-Bét ügyben is ő képviselte a libatenyésztőket kisemmiző vállalkozást.

Bajnaival most már az üzleti életben is együtt nyomulnak: Hajdú Mónika tavaly márciusban tulajdonosként lépett be az üzletember egyetlen aktív üzleti érdekeltségébe, az EBIT Consulting Kft.-be (a politikus-üzletember jelenleg is a cég vezetője – szerk.).

A közöttük lévő bizalmi viszonyt jól jelzi, hogy ez az a vállalkozás, amelyen keresztül Bajnai mozgatta a szálakat az ex-DatAdat-hálóban 2017 és 2024 között. Mint ismert, a cégcsoport felbukkant a legutóbbi választási kampányban, a Márki-Zay Péter vezette baloldali összefogást segítve.