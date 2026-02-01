A Halálos iramban forgatásán képzelték magukat, baleset lett a városi verseny vége

Egy Audi haladt nagy sebességgel Szombathelyen, egy kétszer két sávos úton a belvárosból kifelé, amikor áttért a szembejövő sávba és félfrontálisan ütközött egy mellékutcából szabályosan kikanyarodó Toyotával. A szombat esti baleset következtében a vétlen sofőr könnyebben megsérült, őt a mentők kórházba szállították – írja az Origo.

Audi versenyzett BMW-vel Szombathely belvárosában, baleset lett a vége Fotó: Vaol

A Vas vármegyei hírportál, a Vaol egy szemtanútól megtudta, hogy az Audi a belváros felől hatalmas tempóval érkezett, két másik gépkocsival együtt, feltehetően versenyeztek.

Előzés közben történt a baleset

A szemtanú elmondta, hogy elöl egy BMW haladt a külső sávban, ezt érte utol az Audi, majd a sofőr hirtelen balra húzta a kormányt, és a záróvonalat átlépve, a belső sávban haladó másik jármű mellett is elszáguldott.

Ekkor azonban megcsúszott, és a szembejövő sávban egy ott szabályosan haladó Toyotának csapódott. A BMW és a harmadik versenyző jármű vezetője a csattanás után megállás és segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt. A Vaol információi szerint a történteket egy arra közlekedő Tesla kamerája rögzítette, ami segítheti a rendőröket a baleset körülményeinek tisztázásában.

A karambol helyszínén készült képgalériát itt tekintheti meg.

Borítókép forrása: Vaol.hu