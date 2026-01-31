autós hírfrontális balesetautós videó

Megcsúszott a kanyarban a száguldó fordos, frontális ütközés lett a vége + videó

Súlyos közlekedési balesetről készült fedélzeti kamrás felvétel Dorogon.

2026. 01. 31. 17:06
Forrás: BpiAutósok
A Ford Focus 27 éves sofőrje a megengedett legnagyobb 30 km/h sebességet jelentősen meghaladó sebességgel közlekedve, az esőzéstől nedves aszfaltburkolatú úttesten egy jobbkanyarban megcsúszott, elvesztette uralmát a jármű felett, és a bal oldali sávba átsodródva frontálisan összeütközött a szemből érkező Opel Astrával. A járművezetők mellett mindkét autóban egy-egy utas foglalt helyet. A baleset során a két sofőr, illetve a vétlen járművezetővel utazó személy sérült meg.

A videó második felében egy Hidas és Bonyhád között történt 2024-es baleset látható. „Feltételezésem szerint az idős úr azt hitte, hogy rendelkezésére áll egy kikanyarodó sáv. Amikor azonban észlelte, hogy ilyen nincs, inkább hirtelen elénk vágott. Centimétereken múlt az ütközés, de szerencsére baleset nem történt” – írta meg Bpiautósok portálnak a beküldő.

 

