Békéscsabán kilépett egy képviselő a tiszás frakcióból

Kilépett egy képviselő a Pátria Békéscsaba Egyesület frakciójából, a képviselőcsoport elvileg civilekből áll, de egy ideje már a Tisza Párt szekerét tolja – írta a Beol.hu. A portál közölte: Hricsovinyi Tamás képviselő közösségi oldalán jelentette be a kilépést, és arra hivatkozott, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben sem szeretne pártpolitikával foglalkozni.

A Beol.hu azt írta, a Pátria Békéscsaba Egyesület ha formálisan nem is, de köztudottan a Tisza Párt helyi tagozataként működik a békéscsabai közgyűlésben, frakcióvezetőjük, Bodóczi István Magyar Péter pártjának az országgyűlési képviselőjelöltje, közösségi oldalaikon folyamatosan megjelentetik választási anyagait.

