Kamionnal ütközött egy autóbusz Besztercebányánál, a sofőr nem élte túl a balesetet

Távolsági busz és egy fát szállító kamion ütközött Besztercebánya közelében, a busz ki is gyulladt, a sofőr pedig nem jutott a járműből. A busz Krakkóból tartott Budapestre, az utasok többsége lengyel volt.

Forrás: Parameter2026. 02. 17. 13:19
Az eset az I/59-es úton történt Liptovská Osada községben, a Ružomberoki járásban. A rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott róla, hogy egy autóbusz, amely Ružomberok irányából Besztercebánya felé haladt, eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy fát szállító kamionnal – írja a Parameter.sk.

Az ütközés következtében az autóbusz kigyulladt, a sofőr pedig bennégett. A járművön 26 utas tartózkodott, akiknek sikerült időben kimenekülniük a lángoló buszból. A történtek után két személyt kórházba szállítottak.

Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője a TASR-rel közölte, hogy a helyszínre négy mentőautót küldtek. Egy 53 éves férfit többszörös, súlyos sérüléssel szállítottak a ružomberoki kórházba, egy 47 éves nőt pedig fejsérüléssel a besztercebányai kórházba. Egy 37 éves férfi ugyancsak megsérült a fején és a karján, de ő nem volt hajlandó kórházba menni, így a többi utassal együtt egy másik busszal a rendőrségre vitték.

A TV Noviny úgy tudja, hogy a busz Krakkóból tartott Budapestre, az utasok többsége pedig lengyel volt. A kamion sofőrjének szervezetében nem találtak alkoholt. A műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták. A baleset körülményeit vizsgálják.

Borítókép: A baleset helyszíne (Fotó: TV Novi)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
