Kamionnal ütközött egy autóbusz Besztercebányánál, a sofőr nem élte túl a balesetet

Az eset az I/59-es úton történt Liptovská Osada községben, a Ružomberoki járásban. A rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott róla, hogy egy autóbusz, amely Ružomberok irányából Besztercebánya felé haladt, eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy fát szállító kamionnal – írja a Parameter.sk.

Az ütközés következtében az autóbusz kigyulladt, a sofőr pedig bennégett. A járművön 26 utas tartózkodott, akiknek sikerült időben kimenekülniük a lángoló buszból. A történtek után két személyt kórházba szállítottak.

Petra Klimešová, a mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője a TASR-rel közölte, hogy a helyszínre négy mentőautót küldtek. Egy 53 éves férfit többszörös, súlyos sérüléssel szállítottak a ružomberoki kórházba, egy 47 éves nőt pedig fejsérüléssel a besztercebányai kórházba. Egy 37 éves férfi ugyancsak megsérült a fején és a karján, de ő nem volt hajlandó kórházba menni, így a többi utassal együtt egy másik busszal a rendőrségre vitték.

A TV Noviny úgy tudja, hogy a busz Krakkóból tartott Budapestre, az utasok többsége pedig lengyel volt. A kamion sofőrjének szervezetében nem találtak alkoholt. A műszaki mentés idejére az érintett szakaszt lezárták. A baleset körülményeit vizsgálják.