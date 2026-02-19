Biztonságban van Magyarország olajellátása, a kormány felszabadította a stratégiai tartalékot

– Magyarország energiabiztonságáról és energiaellátásáról volt kénytelen tárgyalni tegnap a kormány. Az álláspontunk világos, ami ukrán részről történik, az elfogadhatatlan. Kezdetben hitegették a kormányt az újraindítással, de mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást – árulta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez azt mutatja, hogy az ukránok minden eszközzel próbálnak beszállni a választási kampányba, és tudatosan okoznak kárt két európai országnak.

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában is elegendő három hónapra, és a Mol már meg is rendelt ötszázezer tonna orosz kőolajat, amit már Horvátországon keresztül fognak beszállítani

– árulta el Gulyás Gergely.

Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is

– emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz.