Biztonságban van Magyarország olajellátása, a kormány felszabadította a stratégiai tartalékot

– Magyarország energiabiztonságáról és energiaellátásáról volt kénytelen tárgyalni tegnap a kormány. Az álláspontunk világos, ami ukrán részről történik, az elfogadhatatlan. Kezdetben hitegették a kormányt az újraindítással, de mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást – árulta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.
A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez azt mutatja, hogy az ukránok minden eszközzel próbálnak beszállni a választási kampányba, és tudatosan okoznak kárt két európai országnak.
A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában is elegendő három hónapra, és a Mol már meg is rendelt ötszázezer tonna orosz kőolajat, amit már Horvátországon keresztül fognak beszállítani
– árulta el Gulyás Gergely.
Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is
– emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz.
