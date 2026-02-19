Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

kormányhorvátországmolgulyásgulyás gergely

Biztonságban van Magyarország olajellátása, a kormány felszabadította a stratégiai tartalékot

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, az ukránok további válaszlépésekre számíthatnak – jelentette ki a miniszter a mai Kormányinfón.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 13:39
Fotó: Havran Zoltán
– Magyarország energiabiztonságáról és energiaellátásáról volt kénytelen tárgyalni tegnap a kormány. Az álláspontunk világos, ami ukrán részről történik, az elfogadhatatlan. Kezdetben hitegették a kormányt az újraindítással, de mára világos, hogy az ukránok döntöttek, és nem tervezik újraindítani a szállítást – árulta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón. 

kormányinfo
Fotó: Ladóczki  Balázs

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez azt mutatja, hogy az ukránok minden eszközzel próbálnak beszállni a választási kampányba, és tudatosan okoznak kárt két európai országnak. 

A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ez önmagában is elegendő három hónapra, és a Mol már meg is rendelt ötszázezer tonna orosz kőolajat, amit már Horvátországon keresztül fognak beszállítani

 – árulta el Gulyás Gergely.

Vizsgáljuk az áram- és földgázszállítás leállításának lehetőségét is

– emelte ki a tárcavezető. Közölte, a magyar kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ukrán fél lépését. Gulyás elmondta, elfogadhatatlan, hogy az ukrán kormány két uniós tagállamot is szándékosan nehéz helyzetbe hoz. 

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

