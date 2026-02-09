Bokros Lajos visszatér, kirúgásokat és megszorításokat emleget + videó

Erre készül a Tisza Párt holdudvara: elbocsátások, a lakossági „iszonyatos kedvezmények” és támogatások ellenzése, vállalkozók tönkretétele – emlékeztetett a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog bemutatta, hogy Bokros Lajos Tisza-közeli közgazdász milyen szélsőséges reformokkal javítana a gazdaság helyzetén. A volt pénzügyminiszter ezekről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt pénteken.

Bokros Lajos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Most csak önnek itt súgom meg, hogy nehogy a kedves nézők hallják, a közigazgatásban kellene nagyon sok munkahelyet megszüntetni

– utalt az államigazgatással kapcsolatos brutális tervekre Bokros Lajos.

Magyarországon a nemzeti kormány támogató gazdasági intézkedéseinek súlyos kritikájaként arról beszélt, hogy „a költségvetésen keresztül, egyik oldalon az adórendszeren át, másik oldalon támogatások kiosztogatásán, teljes mértékben felülírja a piacnak az értékítéletét, olyanokat hoz helyzetbe kedvezményes adókkal, illetve iszonyatos támogatásokkal…”

A kis- és középvállalkozói szektor sem számíthat sok jóra, Bokros Lajos szerint ugyanis „lehet, hogy bizonyos vállalkozóknak a nem hatékony gazdálkodása megszűnik”.

Az adórendszeren belüli családtámogatások megszüntetése is ismét szóba került,

a Tisza-közeli gazdasági szakember arról beszélt, hogy „lehet, hogy egy kicsit nagyképűen és szerénytelenül, de én megtettem a magam részéről, amit annak idején megkövetelt tőlem a haza”.