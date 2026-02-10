deutsch tamástisza pártenergiarezsicsökkentés

Deutsch Tamás: A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát

A rezsicsökkentés és a rezsistop marad – szögezte le a kormánypártok EP-képviselőcsoportjának vezetője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 10:32
A Tisza Párt kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné – emlékeztetett Deutsch Tamás közösségi oldalán.

Budapest, 2025. november 21. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2025. november 21-én. MTI/Hatházi Tamás
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője rámutatott:

Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést.

A kormánypárti politikus bejegyzésében leszögezte:

Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.





