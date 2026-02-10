Deutsch Tamás: A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát

tisza párt

Magyar Péter hajdúsági jelöltje szerint nem segít a nyugdíjasokon az egy és egynegyed havi pluszjuttatás

Csák László azt állította, hogy a 13. havi és a 14. havi nyugdíj egynegyede, az szja-mentesség és a 3 százalékos lakáshitel semmit nem ér, csupán kampányszlogen.