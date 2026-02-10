Deutsch Tamás: A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát

A Tisza Párt kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné – emlékeztetett Deutsch Tamás közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője rámutatott:
Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést.
A kormánypárti politikus bejegyzésében leszögezte:
Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)
