Vérlázító hazugsággal hergel a külhoni magyarok ellen a DK + videó

Az a gyűlöletkeltés, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráék, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan – jelentette ki Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikai államtitkár rámutatott: aki a külhoni magyarokat támadja, a magyar nemzet egységét támadja.

2026. 02. 05. 18:46
– Még magasabb fokozatra kapcsolt a Demokratikus Koalíció a határon túli magyarok elleni gyűlöletkeltésben azzal, hogy vérlázító hazugsággal hergelnek a külhoniak ellen, és petícióban követelik a szavazati joguk elvételét – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár videójában leszögezte: „innen is üzenjük, nincs A és B típusú magyar állampolgár. Csak egy magyar állampolgárság van, és aki magyar állampolgár, beleszólhat a nemzet közös ügyeibe.”

Mint rámutatott: teljesen abszurd választási csalásnak nevezni egy olyan gyakorlatot, amely teljes összhangban van az európai jogrenddel.

– Az a gyűlöletkeltés pedig, amit a hazugságokon és csúsztatásokon túl a külhoniak ellen szítanak Dobrev Kláráék, egyenesen gyomorforgató és elfogadhatatlan – fűzte hozzá.

Elég ebből. Aki a külhoni magyarokat támadja, az a magyar nemzet egységét támadja. Mi továbbra is minden magyar kormánya maradunk

– fogalmazott Nacsa Lőrinc.

 

Régóta támadja a határon túli magyarokat a baloldal

Mint a Magyar Nemzet beszámolt róla, nem ez az első alkalom, hogy Dobrev Klára a külhoni magyarok ellen hergel. A baloldali politikus már többször is megfogalmazta, hogy elvenné a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. A külhoni honfitársak jogainak csorbítása nem újdonság a baloldaltól, az utóbbi évtizedekben rendszeresen ellenük kampányoltak.

Ebben a kampányban részt vesz az ugyancsak DK-s Vadai Ágnes is, aki azt írta: „Igazságtalannak tartom, hogy az is szavazhasson választáson, aki nem él vagy nem élt Magyarországon!”

A mostanra a DK-hoz csatlakozott Jakab Péter pedig többször írta Facebook-oldalán például, hogy a Nép Pártján elvenné a határon túliak szavazati jogát.

Jól illeszkedik ebbe a baloldali sorba Magyar Péter is,

aki Nagyváradon Erdélyt román földnek nevezte.

A Tisza Tolna vármegyei embere, Kátai István pedig arról is beszélt egy fórumon, hogy az RMDSZ-nek a román nyelvet kellene erőltetnie, és tiszteletben kell tartani a román emberek érzékenységét.

Borítókép: Dobrev Klára, a DK elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


