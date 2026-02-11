dkbudapesti regionális nyomozó ügyészségalpolgármester

Rossz hír a DK-nak: börtönben marad a dunaújvárosi alpolgármester

Már biztos, továbbra is börtönben marad a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi alpolgármestere, illetve képviselőjelöltje – tudta meg a Magyar Nemzet. A másodfokú bíróság ugyanis helybenhagyta a korábbi letartóztatásról szóló döntést. Mezei Zsoltot vesztegetéssel gyanúsítja a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség.

Pámer Dávid
2026. 02. 11. 14:29
Forrás: Duol.hu
A másodfokú bíróság helybenhagyta a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatásával kapcsolatos végzést, így Mezei Zsolt még hetekig börtönben marad – derült ki a bíróság lapunknak adott tájékoztatásából.

Budapest, 2026. január 31. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, európai parlamenti képviselő az első pártelnöki évértékelőjét tartja a Danubius Hotel Helia rendezvénytermében Budapesten 2026. január 31-én. MTI/Kovács Márton
Dobrev Kláráék újabb embere került börtönbe – Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Mezei Zsoltnál a közelmúltban tartottak házkutatást a nyomozó ügyészek, majd gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja az ellenzéki politikust.

Az alpolgármestert egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos üggyel hozták összefüggésbe. Az ügyészség korábbi tájékoztatásából kiderült, hogy egy gazdasági társaság 2020 novembere és 2024 márciusa között vállalkozási szerződés alapján végezte a Közép-dunántúli település közútjainak síkosság-mentesítését. A vállalkozási díj éves szinten ötvenmillió forint volt.

A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte a cég vezetőjével, hogy szeretné, ha részt vennének a következő közbeszerzési eljárásban is, amely iránt már több cég is érdeklődött. Mezei Zsolt a szerződésért cserébe ötszázezer forintot kért. Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta és három alkalommal fizetett is az alpolgármesternek, majd cége el is nyerte a megbízást.

Ez azonban a gyanú szerint nem volt elég Mezeinek és az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően az öt hónapos téli időszakra vonatkozóan havi ötmillió forintot kért, amelyet a cégvezető visszautasított. Feltételezhető, hogy a besokallt cégvezető fordult a hatósághoz és tett feljelentést.

A Demokratikus Koalíció koncepciós eljárásnak tartja az ügyészségi nyomozást és kiállnak Mezei ártatlansága mellett. Sőt, a napokban derült ki, hogy a börtönben ülő politikust a párt képviselőjelöltként indítja az országgyűlési választásokon.

 

               
       
       
       

