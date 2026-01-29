Házkutatást tartottak és bevitték a nyomozók Dunaújváros DK-s alpolgármesterét

„A Fidesz erőszakhoz nyúl a választások előtt. Ma hajnalban házkutatást tartottak, és bevitték Mezei Zsoltot, Dunaújváros alpolgármesterét, a DK helyi elnökét. Megfélemlítés, támadás, elbizonytalanítás” – írja Facebook-posztjában Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint ez már a nyílt putyini világ. Tegnap Karácsony Gergelyt vádolják meg, ma a DK-s Mezei Zsoltot. Dobrev szerint azonban őket nem lehet elhallgattatni.

Mezei Zsolt. Fotó: MTI

„Fideszes fiúk! Zavar titeket a baloldal? Meg akartok minket semmisíteni? Nem fog sikerülni. Erősebbek és elszántabbak vagyunk, mint valaha. Ez várható a következő két hónapban, a választásokig. Arra kérek minden valódi ellenzékit: álljunk ki egymásért! Szálljunk szembe a Fidesz megfélemlítésével” – zárta bejegyzését Dobrev Klára.

Érdekes módon, Dobrev Klára arról nem adott tájékoztatást, hogy Mezei Zsoltnál miért tartottak házkutatást és utána miért vitték be a rendőrösre. Időközben a dunaújvárosi, ellenzéki vezetésű önkormányzat is azt közölte, hogy ők sem tudják, mi állhat a háttérben.

Mezei Zsolt egyébként a Fejér vármegyei 4-es választókerületben indulna majd az országgyűlési választáson a DK színeiben.

Vesztegetés miatt csaptak le a DK-s politikusra

– A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatta ki ma gyanúsítottként az egyik Fejér vármegyei település alpolgármesterét – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) csütörtök délután kiadott közleményében. A közleményt a Telex szúrta ki, és ez alapján összekötötték a dunaújvárosi esettel a közleményt.