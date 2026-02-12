Újra Eger városáé lesz a Dobó István-laktanya + videó

Eger város tulajdonába kerülhet a volt helyi laktanya – közölte a helyi önkormányzat.

Dr. Pajtók Gábor sokat dolgozott azon, hogy az ingatlanokat megkapja az önkormányzat (Fotó: Lénárt Márton/heol.hu)

Azt írták, Eger önkormányzata és a magyar állam között olyan ingatlancsere-megállapodás körvonalazódik, amely két évtized után végre megoldást hozhat a város egyik legrégebbi és legmakacsabb problémájára: a volt Dobó István-laktanya ügyére.

A megállapodás, amely több hónapos, intenzív egyeztetéssorozat eredménye,

2025 augusztusában kapott valódi lendületet, amikor Vágner Ákos (Fidesz–KDNP) polgármester és Pajtók Gábor fideszes országgyűlési képviselő közösen felkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját. A találkozón mindkét fél világossá tette: kész együttműködni a laktanya és a város fejlődését hosszabb távon is meghatározó további ingatlanok sorsának kölcsönös rendezése érdekében – tette hozzá az önkormányzat.

A tájékoztatás szerint a volt laktanya egy 37 675 négyzetméteres területen helyezkedik el. Két legrégebbi épülete még az 1880-as években épült, a bővítések 1950 és 1986 között zajlottak. A terület a „környék egyik legfájóbb tájsebe”: az elmúlt két évtizedben rozsdaövezetté vált, rendezetlen helyzete hosszú ideje hátráltatja a város fejlődését.

A megállapodás egy többtételes ingatlancsere részeként valósulhat meg. Az állam több, jelentős városi terület tulajdonjogát átadja az önkormányzatnak. A csomag része az egri laktanya mellett a Tündérpart utcai, egykor a 2-es számú kórháznak otthont adó ingatlan egy része, valamint a város déli iparterületén található két, összesen csaknem 54 ezer négyzetméternyi, a város gazdaságának fejlesztési lehetőségeit magában hordozó állami terület – ismertették.

Hozzátették, a csere másik oldalaként az önkormányzat két – részben vagy egészben oktatási funkciót viselő – ingatlant adna át az államnak:

az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében lévő, az egyetem használati jogával terhelt önkormányzati tulajdoni hányadot

és az egykori mezőgazdasági szakközépiskola ingatlanát.

A törvény értelmében ezek az állami tulajdonba kerülés után az egyetem fenntartójához, az Egri Főegyházmegyéhez kerülnek, ahol a felsőoktatási feladatellátást tudják szolgálni.