Újra Eger városáé lesz a Dobó István-laktanya + videó

Történelmi jelentőségűnek nevezte az egri önkormányzat az állammal tervezett megállapodást. Ugyanis döntés született arról, hogy az állam Eger városának tulajdonába adná a volt helyi laktanyát, a régi 2-es kórház területének egy részét és két jelentős déli iparterületi ingatlant – közölte az önkormányzat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 13:55
Eger város tulajdonába kerülhet a volt helyi laktanya – közölte a helyi önkormányzat. 

Dr. Pajtók Gábor sokat dolgozott azon, hogy az ingatlanokat megkapja az önkormányzat  (Fotó: Lénárt Márton/heol.hu)

Azt írták, Eger önkormányzata és a magyar állam között olyan ingatlancsere-megállapodás körvonalazódik, amely két évtized után végre megoldást hozhat a város egyik legrégebbi és legmakacsabb problémájára: a volt Dobó István-laktanya ügyére.

A megállapodás, amely több hónapos, intenzív egyeztetéssorozat eredménye,

2025 augusztusában kapott valódi lendületet, amikor Vágner Ákos (Fidesz–KDNP) polgármester és Pajtók Gábor fideszes országgyűlési képviselő közösen felkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját. A találkozón mindkét fél világossá tette: kész együttműködni a laktanya és a város fejlődését hosszabb távon is meghatározó további ingatlanok sorsának kölcsönös rendezése érdekében – tette hozzá az önkormányzat.

A tájékoztatás szerint a volt laktanya egy 37 675 négyzetméteres területen helyezkedik el. Két legrégebbi épülete még az 1880-as években épült, a bővítések 1950 és 1986 között zajlottak. A terület a „környék egyik legfájóbb tájsebe”: az elmúlt két évtizedben rozsdaövezetté vált, rendezetlen helyzete hosszú ideje hátráltatja a város fejlődését. 

A megállapodás egy többtételes ingatlancsere részeként valósulhat meg. Az állam több, jelentős városi terület tulajdonjogát átadja az önkormányzatnak. A csomag része az egri laktanya mellett a Tündérpart utcai, egykor a 2-es számú kórháznak otthont adó ingatlan egy része, valamint a város déli iparterületén található két, összesen csaknem 54 ezer négyzetméternyi, a város gazdaságának fejlesztési lehetőségeit magában hordozó állami terület – ismertették.

Hozzátették, a csere másik oldalaként az önkormányzat két – részben vagy egészben oktatási funkciót viselő – ingatlant adna át az államnak: 

  • az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem B épületében lévő, az egyetem használati jogával terhelt önkormányzati tulajdoni hányadot 
  • és az egykori mezőgazdasági szakközépiskola ingatlanát. 

A törvény értelmében ezek az állami tulajdonba kerülés után az egyetem fenntartójához, az Egri Főegyházmegyéhez kerülnek, ahol a felsőoktatási feladatellátást tudják szolgálni.

Az egykori mezőgazdasági iskola évek óta nagyrészt kihasználatlanul áll. Több szervezet is részlegesen használja – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti Intézete és a Waldorf iskola –, az épület egy része leromlott műszaki állapotban raktárként működött. A B épületet teljes egészében az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem használja. Egy 2002-es használatiszerződés-módosítás szerint a tulajdoni hányadot térítésmentes használhatja a felsőoktatási intézmény, amíg az egri székhellyel működik. 

Mindez azt is jelenti, hogy a tulajdonrendezés ebben az esetben is egy már régóta fennálló működési állapotot igazít hozzá a jogi keretekhez, vagyis nem hoz változást a mindennapi használatban, viszont megteremti a stabil, átlátható és hosszú távon tervezhető fenntartói háttér feltételeit – áll a közleményben.

Összefoglalásként kiemelték: 

Eger a magyar állammal cserél, a törvényi háttér pedig teljesen egyértelművé teszi az átadás módját és célját. A tervezett megállapodás rögzíti: a jelenlegi bérlőket és ingatlanhasználókat nem érinti az ingatlancsere.

Felidézték, hogy a 2025. október 9-i miniszterelnöki látogatás új helyzetet teremtett Eger számára: megnyílt a lehetőség arra, hogy a Modern városok program biztosította, a korábbi városvezetés által elveszített források visszaigényelhetővé váljanak. A keretből hárommilliárd forintot kifejezetten a város gazdasági erejét és közszolgáltatási képességét növelő ingatlanfejlesztésekre kíván felhasználni Eger.

A jogi rendezés után lehetőség nyílik arra, hogy korszerű, a mai igényeknek megfelelő funkciók kapjanak helyet a most még rendezetlen területeken. 

Borítókép: A Dobó István laktanya (Fotó:MW/Berán Dániel)


