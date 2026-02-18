Egészséges újszülött kislányt helyeztek el február 17-én a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működő babamentő inkubátorba – számolt be a hírről a Debreceni Egyetem. Mint azt részletezték, az inkubátor kedden, a kora esti órákban jelzett az intézmény dolgozóinak, hogy a babamentő készülékbe újszülöttet tettek. Ha kíváncsi, hogy a 2800 grammos kislányt hogyan nevezték el a dolgozók, akkor kattintson a Haon.hu oldalára.
Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban
Egy újszülött babát helyeztek el babamentő inkubátorban Debrecenben. A kislány egészséges, és már nevet is kapott.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
