Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban

Egy újszülött babát helyeztek el babamentő inkubátorban Debrecenben. A kislány egészséges, és már nevet is kapott.

Forrás: haon.hu2026. 02. 18. 12:21
Egészséges újszülött kislányt helyeztek el február 17-én a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működő babamentő inkubátorba – számolt be a hírről a Debreceni Egyetem. Mint azt részletezték, az inkubátor kedden, a kora esti órákban jelzett az intézmény dolgozóinak, hogy a babamentő készülékbe újszülöttet tettek. Ha kíváncsi, hogy a 2800 grammos kislányt hogyan nevezték el a dolgozók, akkor kattintson a Haon.hu oldalára.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

