Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban

Egészséges újszülött kislányt helyeztek el február 17-én a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán működő babamentő inkubátorba – számolt be a hírről a Debreceni Egyetem. Mint azt részletezték, az inkubátor kedden, a kora esti órákban jelzett az intézmény dolgozóinak, hogy a babamentő készülékbe újszülöttet tettek.