Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

gázolaj árbenzingázolajellátás

Üzemanyagár-változás jön – mutatjuk az árakat

Csütörtökön a gázolaj ára csökken bruttó három forinttal, a benziné nem változik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 13:04
A héten csökken a gázolaj ára. Fotó: Teknős Miklós
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan, annak ellenére, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását. Az e heti üzemanyagár a következőképpen változik a Holtankoljak.hu információi alapján: csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó három forinttal.

gázolaj, 20160622 Mol benzinkút , tankolás, üzemanyag , benzin , 95-ös és diesel üzemanyag tankolása, tankautó , benzin pisztoly , töltőállomás üzemanyagtartályok feltöltése
Csütörtökön csökken a gázolaj ára. Fotó: Székelyhidi Balázs

A mai napi átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 564 Ft/liter, 
  • gázolaj: 576 Ft/liter.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.