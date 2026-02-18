Üzemanyagár-változás jön – mutatjuk az árakat

Az üzemanyag-ellátás teljesen zavartalan, annak ellenére, annak ellenére, hogy a Mol kérte a stratégiai tartalékok felszabadítását. Az e heti üzemanyagár a következőképpen változik a Holtankoljak.hu információi alapján: csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó három forinttal.
A mai napi átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 564 Ft/liter,
- gázolaj: 576 Ft/liter.
