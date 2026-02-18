Lecsap a kartellezőkre a versenyhivatal

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó rendezvényén tartott előadásában Rigó Csaba Balázs részletesen beszámolt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elmúlt évi eredményeiről és a jelenleg is zajló munkáról. A statisztikák önmagukért beszélnek: a folyamatban lévő tizennyolc eljárás keretében 1800 tendert vizsgálnak a szakértők, amelyek közül ezer kifejezetten közbeszerzési vagy közpénz felhasználásával érintett ügy – derül ki a hatóság közleményéből.

Tavaly öt kartellügyet indított és hármat zárt le a GVH. Fotó: Róka László

A GVH nem pihen

A hatóság aktivitása nemzetközi összehasonlításban is példaértékű. Míg az európai uniós tagállamok versenyhatóságai évente átlagosan 2,5 kartellügyet indítanak, addig a magyar GVH tavaly öt új eljárást kezdeményezett és hármat sikeresen lezárt. Az elnök kiemelte:

A GVH nemzetközi szinten is kiemelkedően aktív a kartellek elleni küzdelemben.

A tavalyi év mérlegében olyan fajsúlyos ügyek szerepelnek, mint az egészségügyi eszközök piacán feltárt versenykorlátozás vagy a decemberben lezárt kukásautó-kartell, amelyben a hatóság több mint másfél milliárd forintos bírságot szabott ki hat vállalkozásra.

Rigó Csaba Balázs rámutatott az ajánlatkérők felelősségére is. Törvényi kötelességük ugyanis jelezni, ha egy eljárás során gyanús jeleket észlelnek.

Fontos, hogy az ajánlatkérők a közbeszerzéseik lebonyolítása során ismerjék fel a gyanús jeleket, forduljanak a GVH-hoz, és szükség szerint tegyék meg a megfelelő intézkedéseket

– hangsúlyozta az elnök.

A kormány felkérésére a GVH három kiemelt területen végzett gyorsított ágazati vizsgálatot az egyajánlatos közbeszerzések okainak feltárására: az orvosi felszerelések, a gépjárműbeszerzések és a szúnyoggyérítés piacán. Az eredmények biztatók.

A GVH összességében mindhárom terület esetében arra a következtetése jutott, hogy hatásosak voltak az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorítását célzó intézkedések. Mindez összhangban van a kormány vállalásaival az Európai Bizottság felé

– összegezte Rigó Csaba Balázs.