Milliókkal segíti a kormány a kisvállalkozásokat

Czomba Sándor kiemelte, foglalkoztatási szempontból a kkv-szektor óriási jelentőségű, hiszen a munkavállalók kétharmadát ők foglalkoztatják. Az államtitkár az idén február 1-től indult programról elmondta, ez arról szól, hogy ha egy vállalkozás szeretne (egy–tíz fő közti mértékben) létszámot bővíteni, majd ezt az emelt létszámot legalább egy évig tartani, akkor ehhez a kormány támogatást ad, ennek mértéke egy emberre vetítve nagyjából 2,5 millió forint.

A programban igényelhető 2,5 millió forint részben bér, részben lakhatási támogatás, eszközbeszerzést is támogat, és zöld- vagy informatikai átállásra is fordítható. Fotó: Kallus György

Czomba Sándor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, ez a 2,5 millió forint részben bér, részben lakhatási támogatás, sőt eszközbeszerzést is támogat, és zöld- vagy informatikai átállásra is fordítható. Az államtitkár az M1 aktuális csatornán megjegyezte, a magas foglalkoztatás és az alacsony munkanélküliség fenntartását az ilyen és ehhez hasonló programok segítik.

Más munkahelyteremtési programokban több mint hetvenmilliárd forint támogatást osztott ki a kormány

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is írt, az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági garancia plusz program részeként eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A harminc év felettiek elhelyezkedését külön – szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló – program segíti, melyben eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány összesen 41 milliárd forinttal.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint hatezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent, így hazánk változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

2010-hez képest már egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt. Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében. Ehhez a kormány béremelésekkel (többek között 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), adócsökkentésekkel (két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és az áremelésekkel szembeni fellépéssel (árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése) is hozzájárul.