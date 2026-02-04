Állami ösztönzők is hajtják a foglalkoztatást: új támogatásokkal erősödhetnek a kkv-k

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint hatezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent, így hazánk változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve – jelezte friss közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hangsúlyozzák: 2010-hez képest már egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így egyre több pénz marad a családok zsebében. Ehhez a kormány béremelésekkel (többek között 11 százalékos minimálbér emelés, ágazati béremelések), adócsökkentésekkel (két és három gyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és az áremelésekkel szembeni fellépéssel (árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése) is hozzájárul.

A kormány mindent megtesz, hogy aki akar és tud az dolgozhasson.

Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági garancia plusz program részeként eddig több mint 33 milliárd forinttal támogatta 28 ezer fiatal munkába állását. A 30 év felettiek elhelyezkedését külön – szintén uniós társfinanszírozással megvalósuló – program segíti, melynek keretében eddig több mint 32 ezer álláskereső munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány összesen 41 milliárd forinttal.

A hazai kkv-k február 1-je óta már pályázhatnak a Kkv kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, mellyel csaknem két és fél millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén. A program összesen négymilliárd forintos keretből nyújt vissza nem térítendő támogatást.