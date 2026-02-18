Nagy Márton: A pénzügyeink biztonságban!

„A pénzügyeink biztonságban, a költségvetési hiány csökkenő pályán” – fogalmazott szerdai közösségimédia-bejegyzésében Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Bank frissen kiadott, az államháztartás és a háztartások előzetes pénzügyi számlái negyedik negyedéves előzetes jelentésére reagált. A statisztikából kiderül:

az államháztartás bruttó, konszolidált, névértéken számított adóssága a GDP 74,9 százaléka volt (64 910 milliárd forint) 2025 negyedik negyedévének végén.

A pénzügyi számlák előzetes adatai szerint az államháztartás nettó finanszírozási képessége a 2025 negyedik negyedévével záruló egy évben a GDP –4,7 százaléka volt (–4050 milliárd forint).

Az államháztartás nettó finanszírozási képessége 2025 negyedik negyedévében a negyedéves GDP –8,4 százalékát tette ki (–2042 milliárd forintot). Az államháztartás alszektorai közül a központi kormányzat nettó finanszírozási képessége –2099 milliárd forint, a helyi önkormányzatoké tízmilliárd forint, a társadalombiztosítási alapoké pedig 47 milliárd forint volt.

Az államháztartás pénzügyi eszközeinek nem konszolidált állománya 2025 negyedik negyedévének végén a GDP 32,6 százalékát, nem konszolidált kötelezettségei a GDP 88,3 százalékát tették ki, így nettó pénzügyi vagyona a GDP –55,7 százalékát érte el.

A pénzügyi eszközök közül számottevően csökkentek az államháztartás jegybanki és hitelintézeti betétei, ezzel párhuzamosan viszont jelentősen növekedett a birtokolt értékpapírok és részesedések állománya.

Kiugró mértékben emelkedett az egyéb követelések állománya, elsősorban az adójellegű és az uniós támogatásokkal kapcsolatos követelések miatt.

Az államháztartás kötelezettségein belül az értékpapírok esetében összességében a korábbi negyedévhez hasonló növekedés történt tranzakcióból kifolyólag.

A partnerszektorok közül a háztartások és a pénzügyi vállalatok esetében mutatkozott jelentős nettó vásárlás, a külföld szektor nettó értékesítő volt ebben a negyedévben. Az államháztartás hiteltartozásain belül elsősorban a rövid lejáratú, államháztartáson belüli hitelek nőttek, a hosszú lejáratra felvett hitelek pedig csökkentek tranzakcióból kifolyólag. Az egyéb kötelezettségek jelentős csökkenésében az adótartozások mérséklődése játszott szerepet.