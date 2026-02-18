Dopeman szerint ezért fontos a nemzeti petíció aláírása + videó

A nemzeti petíció kérdéseit Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén jelentette be. A kormány azért döntött egy nemzeti petíció mellett, mert az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak.

Nem csak egy kilencvenmilliárdos hitelről van szó, további nyolcszázmilliárd dollárt követel Ukrajna, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell visszafizetni.

Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

A nemzeti petícióban nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, illetve arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek.