Dopeman szerint ezért fontos a nemzeti petíció aláírása + videó

A nemzeti petíció aláírására buzdít Dopeman – derült ki a rapper közösségi oldalán közzétett videójából. A sztár hangsúlyozta: a bajban támogatja Ukrajnát, ám azt egyáltalán nem támogatja, hogy Magyarország engedjen Brüsszel nyomásának, és anyagilag jobban kivegye a részét a rengeteg áldozatot követelő háborúból. A rapper úgy fogalmazott: nem támogatja az ukránok vérének Európai Unió által fölvett hitelből való ontását.
Mert ez rövidtávon az Európai Unió, benne Magyarország, s egyben Ukrajna tragikus bukásához fog vezetni. Írt alá nemzeti petíciót és mond nemet az ördögnek
– mondta a videóban Dopeman.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!