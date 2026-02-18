Rendkívüli

Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának

Dopemanukrajnai háborúFideszUkrajna

Dopeman szerint ezért fontos a nemzeti petíció aláírása + videó

Senki nem akarja, hogy Magyarországról pénz vándoroljon Ukrajnába, most meg is mondták, miért.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 18. 14:22
A nemzeti petíció aláírására buzdít Dopeman – derült ki a rapper közösségi oldalán közzétett videójából. A sztár hangsúlyozta: a bajban támogatja Ukrajnát, ám azt egyáltalán nem támogatja, hogy Magyarország engedjen Brüsszel nyomásának, és anyagilag jobban kivegye a részét a rengeteg áldozatot követelő háborúból. A rapper úgy fogalmazott: nem támogatja az ukránok vérének Európai Unió által fölvett hitelből való ontását.

Mert ez rövidtávon az Európai Unió, benne Magyarország, s egyben Ukrajna tragikus bukásához fog vezetni. Írt alá nemzeti petíciót és mond nemet az ördögnek

– mondta a videóban Dopeman.

A nemzeti petíció kérdéseit Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén jelentette be. A kormány azért döntött egy nemzeti petíció mellett, mert az EU a következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára, annak ellenére, hogy elhúzódó háborúval számolnak. 

Nem csak egy kilencvenmilliárdos hitelről van szó, további nyolcszázmilliárd dollárt követel Ukrajna, és ez nem hitel, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök közölte, hogy csak Oroszország háborús jóvátételével kell visszafizetni. 

Eddig 193 milliárd dollárt adott az unió Ukrajnának, ami a háromszorosa annak, amit hazánk 2004 óta kapott uniós forrásként.

A nemzeti petícióban nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, illetve arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek.

Borítókép: Dopeman (Forrás: képernyőkép)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

