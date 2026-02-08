Egressy Mátyásbudapestcsaládeltűnéseltűnt

Egressy Mátyás családja szívszorító üzenetet küldött

A fiatal teniszező eltűnése után a család és a barátok már a gyászszertartásra készülnek, noha a hatóságok hivatalosan továbbra is eltűnésként kezelik az ügyet. Egressy Mátyás január 17-én adott életjelet magáról utoljára, a nyomozás során feltárt bizonyítékok alapján a hozzátartozók már a búcsú megszervezésére koncentrálnak.

2026. 02. 08. 15:59
Egressy Mátyás Forrás: Beküldött fotó
Január 17-én eltűnt Egressy Mátyás, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium végzős diákja, a hazai teniszélet egyik fiatal tehetsége. A fiú egy belvárosi baráti összejövetelt követően indult haza, ahova azóta sem érkezett meg. A rendelkezésre álló adatok szerint az este folyamán sem a barátai, sem a szórakozóhely dolgozói nem tapasztaltak szokatlan viselkedést. A család ugyanakkor nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a fiatal italába ismeretlen anyag kerülhetett, amely befolyásolhatta későbbi döntéseit – írta az Origo.hu.

Egressy Mátyás plakátjaival voltak tele Budapest utcái és közterei
Egressy Mátyás plakátjaival voltak tele Budapest utcái és közterei. Fotó: Ladóczki Balázs

Erre vezetett Egressy Mátyás utolsó útja

A fiatal sportoló a 907-es éjszakai autóbusszal Kelenföld irányába indult, azonban a járaton elaludt, így végül az ellenkező irányban, az Örs vezér terénél szállt le. A buszvezető, aki az utolsók között látta, később úgy nyilatkozott: a fiú ekkor még beszámíthatónak tűnt, ezért nem volt indokolt a beavatkozás. A nyomozás eddigi megállapításai szerint az Örs vezér teréről metróval a Kossuth Lajos térig utazott, majd onnan gyalog indult tovább a Lánchíd felé. A térfigyelő kamerák rögzítették, hogy egy személy felmegy a hídra, azonban azt már nem vették fel, hogy le is jött volna róla.

Azóta sem került elő Egressy Mátyás holtteste a Dunából
Azóta sem került elő Egressy Mátyás holtteste a Dunából. Forrás: Police.hu/Fülöp Máté 

A helyszínen egy kulcscsomót találtak a korláton, amelyet az édesapa fia tulajdonaként azonosított. A tragédiát egy, a közelben horgonyzó hajó fedélzeti kamerájának felvételei erősítik meg: 

a felvételen az látható, hogy a kulcsok megtalálásának helyszínénél egy alak a Dunába esik.

A rendőrség az ügyet továbbra is eltűnésként kezeli. A jogszabály szerint ilyen esetekben lehetőség van a halál tényének megállapítására irányuló eljárás megindítására, amennyiben a körülmények ezt egyértelművé teszik, és 

nem szükséges megvárni az általános, ötéves eltűnési időt.

A család részéről Egressy Mátyás édesapja annyit mondott a neki elküldött kérdésekre, hogy szeretnének csendben maradni.

