Egyik percről a másikra borította el Magyarországot a hó, hatalmas pelyhekben szakad több országrészben is

Az idei tél némileg eltért attól, amit megszokhattunk az elmúlt időszakban: hosszú évek után először vastag hótakaró lepte el a magyar tájakat januárban.

Újabb hózápor csapott le az ország több pontján (Fotó: Havran Zoltán)

A hosszabb januári havas időszak után átmenetelig felmelegedett az idő, ma délután viszont újra ellepték a közösségi médiát a képek és videók az országszerte tapasztalható havazásról.

A karácsony utáni időszak után úgy tűnt, hogy melegebbre fordul az idő és az autósok, gyalogosok egyaránt fellélegezhetnek, de ma ismét nagy pelyhekben esett a hó.

Bár a januári hóesés mértékétől elmaradt a mai, azért szemmel látható mennyiség hullott, a lehűlésnek köszönhetően pedig arra is van esély, hogy ez megmaradjon az utcákon. A fővárosiak felemásan fogadták a váratlan időjárási változást: sokan már a tavasz beköszöntét várták, de olyan is volt, aki kifejezetten örült a visszakacsintó téli időszaknak.

Az ország több részén igen szélsőséges időjárás tapasztalható, és az egész hét hektikusnak ígérkezik: így érdemes beépíteni a napi tervezésbe azt, hogy a körülmények miatt esetleges fennakadásokat lehet majd tapasztalni.

Szerencsére a helyzet nem annyira drámai, mint 1966 telén, amikor az emberek vállt vállnak vetve harcoltak a dermesztő időjárási elemekkel: