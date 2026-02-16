Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Egyik percről a másikra borította el Magyarországot a hó, hatalmas pelyhekben szakad több országrészben is

December óta rekordmennyiségű hó esik az országban, most ismét hózápor hullt Budapestre.

Magyar Nemzet
Forrás: Tiktok2026. 02. 16. 17:50
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az idei tél némileg eltért attól, amit megszokhattunk az elmúlt időszakban: hosszú évek után először vastag hótakaró lepte el a magyar tájakat januárban.

Újabb hózápor csapott le az ország több pontján (Fotó: Havran Zoltán)

A hosszabb januári havas időszak után átmenetelig felmelegedett az idő, ma délután viszont újra ellepték a közösségi médiát a képek és videók az országszerte tapasztalható havazásról.

A karácsony utáni időszak után úgy tűnt, hogy melegebbre fordul az idő és az autósok, gyalogosok egyaránt fellélegezhetnek, de ma ismét nagy pelyhekben esett a hó.

@idokep ❄️Évek óta nem látott havazás érte el térségünket #havazás #tél #január #mediterránciklon #időkép ♬ suara asli - bang T&J - Mengikuti anda

Bár a januári hóesés mértékétől elmaradt a mai, azért szemmel látható mennyiség hullott, a lehűlésnek köszönhetően pedig arra is van esély, hogy ez megmaradjon az utcákon. A fővárosiak felemásan fogadták a váratlan időjárási változást: sokan már a tavasz beköszöntét várták, de olyan is volt, aki kifejezetten örült a visszakacsintó téli időszaknak.

@idokep ☃️Melegfront hozott nagypelyhes havazást Pápára #havazás #tél #snow #időkép #winter ♬ Maera - Sublab & Azaleh

Az ország több részén igen szélsőséges időjárás tapasztalható, és az egész hét hektikusnak ígérkezik: így érdemes beépíteni a napi tervezésbe azt, hogy a körülmények miatt esetleges fennakadásokat lehet majd tapasztalni.

@idokep 🌨️ Intenzíven havazott Pápán🌨️ 🎥 Hencz Péter #időkép #tél #winter #hó #hungary ♬ Passengers of the Night - Notan Nigres

Szerencsére a helyzet nem annyira drámai, mint 1966 telén, amikor az emberek vállt vállnak vetve harcoltak a dermesztő időjárási elemekkel:

@tortenelemido_magyar Erős havazás országszerte ❄️🌨 #tél #hó #havazás #történelemidő ♬ eredeti hang - Történelemidő Magyarország

Borítókép: Illusztráció, Havazás Budapesten (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)


