Visszatér a tél, délutántól többfelé kell havazásra számítani + videó

Hétfőn nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, azonban délelőtt még hosszabb-rövidebb időre a legtöbb helyen kisüthet a nap – írja előrejelzésében a HungaroMet.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

Délután fokozatosan mindenütt záródik a felhőtakaró. Eleinte még kicsi a csapadék esélye, legfeljebb néhol fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás.

Délutántól viszont növekszik az ország délnyugati felén a csapadék esélye, egy kelet, délkelet felé vonuló csapadéktömb okoz havazást, illetve esőt, de emellett átmeneti vegyes halmazállapot is lehet.

Vékony, olvadozó (tapadó) hóréteg ezeken a tájakon összejöhet. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

A megszűnő hidegfronti hatás után erősödhetnek a melegfront jellegű panaszok: fejfájás, migrén, koncentrálási nehézség jelentkezhet.