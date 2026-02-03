A várpalotai rendőrök február 2-án kora délután intézkedtek egy 54 éves férfival szemben, aki illegálisan birtokolt fegyvereket és lőszereket az otthonában – írja a rendőrségi portál.
Elfogtak egy várpalotai férfit, aki illegálisan tartott fegyvereket
A rendőrség nyomoz.
A családi házában tartott kutatás során a nyomozók két maroklőfegyvert és 18 lőszert találtak, amiket lefoglaltak. Elfogását követően kihallgatták, majd őrizetbe vették a férfit, és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés miatt indult ellene nyomozás.
