Furgon és személyautó ütközött, egy ember meghalt, kettő megsérült

Mindkét jármű az árokban végezte.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 03. 15:46
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Egy ember meghalt, kettő pedig megsérült, amikor egy furgon és egy személyautó egymásnak ütközött a 44-es úton Nyárlőrinc külterületén kedden – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség tájékoztatása szerint a furgon megcsúszott a havas úton, áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan ütközött a személyautóval. A járművek megpördültek, végül árokba csúsztak. Az egyik autóba szorult embert a kecskeméti hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik járművet pedig áramtalanították – közölte a katasztrófavédelem.

A személyautó sofőrje – egy 66 éves férfi – a helyszínen meghalt, utasa és a furgon sofőrje megsérült – írta a rendőrség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

