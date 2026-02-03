Furgon és személyautó ütközött, egy ember meghalt, kettő megsérült

A rendőrség tájékoztatása szerint a furgon megcsúszott a havas úton, áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan ütközött a személyautóval. A járművek megpördültek, végül árokba csúsztak. Az egyik autóba szorult embert a kecskeméti hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik járművet pedig áramtalanították – közölte a katasztrófavédelem.