Furgon és személyautó ütközött, egy ember meghalt, kettő megsérült

Egy ember meghalt, kettő pedig megsérült, amikor egy furgon és egy személyautó egymásnak ütközött a 44-es úton Nyárlőrinc külterületén kedden – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrség tájékoztatása szerint a furgon megcsúszott a havas úton, áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan ütközött a személyautóval. A járművek megpördültek, végül árokba csúsztak. Az egyik autóba szorult embert a kecskeméti hivatásos és a nyárlőrinci önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, a másik járművet pedig áramtalanították – közölte a katasztrófavédelem.
További Belföld híreink
A személyautó sofőrje – egy 66 éves férfi – a helyszínen meghalt, utasa és a furgon sofőrje megsérült – írta a rendőrség.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Tizenkét fok lesz holnap, igaz, ma még havazik
Nehéz lehet elhinni a kedd reggeli havazás után, de itt vannak a részletek.
Vasárnap kezdődik a Házasság hete
A szervezők több helyszínen, számos programmal készülnek.
Az ózdi romák szerint Bódis Kriszta lenyúlta a támogatásukat
Sok lehet a gond a tiszás jelölt alapítványa körül.
Egyre nagyobb bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz
Budai Gyula szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter szakértőjének nem adják vissza a fegyverét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Tizenkét fok lesz holnap, igaz, ma még havazik
Nehéz lehet elhinni a kedd reggeli havazás után, de itt vannak a részletek.
Vasárnap kezdődik a Házasság hete
A szervezők több helyszínen, számos programmal készülnek.
Az ózdi romák szerint Bódis Kriszta lenyúlta a támogatásukat
Sok lehet a gond a tiszás jelölt alapítványa körül.
Egyre nagyobb bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz
Budai Gyula szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter szakértőjének nem adják vissza a fegyverét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!