Az eltűnt villanyszerelők rejtélyes ügyében újabb gyanús körülmény merült fel

A rejtélyes körülmények között eltűnt villanyszerelők évek óta húzódó esete most még sötétebb fordulatot vett. Legutóbb az borzolta a kedélyeket, hogy a gyanúsítottra kiszabott életfogytiglani ítéletet hatályon kívül helyezték. Majd felmerült azzal kapcsolatban is sok kérdés, hogy a gyanúsított É. Imre telekszomszédjának 2017-es eltűnését miért vizsgálják magasabb szinten – írja a Kisalföld.

Fotó: Kisalföld/Csapó Balázs

Az eltűnt villanyszerelők ügye 2018-ban kezdődött M. Zoltán mosonmagyaróvári villanyszerelő eltűnésével, aki utoljára É. Imre győri vállalkozóval találkozott Abda és Ikrény határában található telkén. Végül gyilkossági ügyben kezdtek el nyomozni a rendőrök, és nem csak egy férfi, hanem két sértett ügyében, ugyanis hozzácsatolták a 2015-ben eltűnt O. Vilmos eltűnésének rejtélyét is. A korábbi, nem jogerős ítélet kimondta, hogy

É. Imre 2015-ben megölte O. Vilmos váci villanyszerelőt, majd M. Zoltánt 2018-ban.

Mindkét esetben tartozott a férfiaknak, és a tárgyalások, valamint a nyomozás feltárta, hogy mielőtt a kér férfi nyomtalanul eltűnt volna, a győri vállalkozóval találkozott.

A nyomozás közben többször felvetődött a vádlott 2017-ben eltűnt telekszomszédjának a neve is. Többen úgy vélték, hogy az akkor negyvenes éveiben járó nő is a férfi miatt tűnhetett el. A győri hatóságok keresték az asszonyt, ám eddig mindhiába. Majd minden nyilvános előzmény nélkül az ügyet átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ezzel kapcsolatban a Kisalföld megkereste a hatóságokat. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata így válaszolt:

Elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az ügyet hatáskörébe vonta a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a körözési eljárás keretein belül vizsgálja. Ennél bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni. Az említett hölgyet továbbra is eltűntként keressük.

Bár a rendőrség többet nem áruét el, azonban az eltűnések helyszíne körül lakók arról számoltak be, hogy V. Zsuzsanna és É. Imre rossz viszonyban voltak. Ezt a vádlott sem tagadta, vallott erről az egyik tárgyaláson. Az asszony egy kisebb házban lakott egyedül, pont egy olyan telken, amelyet a vádlott meg akart szerezni. Azonban a beszámolók szerint a nő nem akarta eladni a telket.

Az eltűnése előtt a ház, amiben élt, leégett. Az sosem derült ki, hogy szándékos gyújtogatásról volt-e szó. Végül Zsuzsanna a telek előtt egy autóban húzta meg magát, majd eltűnt.

A Bors korábban elérte a nő lányát, aki bár nem kívánt nyilatkozni, de azt megerősítette, hogy a rendőrségen ő jelentette be édesanyja eltűnését. Továbbá – bár nem volt napi kapcsolatuk – kizártnak tartja, hogy anyja bármiféle jelzés nélkül elutazott volna. A fejlemények ismeretében pedig el­képzelhetőnek tartja, hogy É. Imrének köze lehet az eltűnésének.