„Ez már tragédia” – tömegesen válnak használhatatlanná Budapest útjai

Az elmúlt napokban a hirtelen havazás, majd az azonnali felmelegedés látványosan felgyorsította Budapest útjainak romlását. Almássy Kornél, a BP Műhely Kutatási és elemzési vezetője szerint azonban a mostani időjárási helyzet csak „rávilágított” egy régóta fennálló problémára: az elmaradt, rendszerszintű útfelújításokra.

Gábor Márton
2026. 02. 08. 16:14
Fotó: Tumbász Hédi
„Ez tragédia. Ami most történik, az egyszerűen szörnyű” – fogalmazott Almássy Kornél, a BP Műhely Kutatási és elemzési vezetője lapunknak. Almássy szerint az egynapos havazás önmagában nem okozott volna ekkora károkat, a hirtelen lehűlés és felmelegedés viszont olyan állapotban érte az utakat, hogy azok tömegesen kezdték megadni magukat.

20260127 budapest dharaszti katyu havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran  Zoltán

Még az eddig „tartó” utak is tönkrementek

A BP Műhely kutatási vezetője hangsúlyozta: különösen aggasztó, hogy olyan útszakaszok is súlyosan megrongálódtak, amelyek még néhány hónappal ezelőtt elfogadható állapotban voltak.

Decemberben ezek az utak még egyben voltak. Most pedig már borzasztó állapotban vannak

– mondta, példaként említve a Vágány utcát, a Váci utat, az M1-es és az M5-ös autópálya budapesti bevezető szakaszait. A problémát szerinte az is látványosan megmutatja, hogy sok helyen pontosan kivehető: hol ér véget a fővárosi fenntartású útszakasz, és hol kezdődik a Magyar Közút kezelésében lévő rész. Bár a Budapest Közút megnövelt kapacitással próbálja javítani az utakat, Almássy szerint az időjárás eddig nem tette lehetővé az érdemi beavatkozást. A hidegben alkalmazott ideiglenes kátyúzó anyagok pedig néhány napon belül kimozdulnak.

Amit most hideg kátyúzóval betömnek, az pár nap múlva kijön. Ez nem megoldás

– emelte ki a szakember, aki szerint alapvető tévedés az a szemlélet, amely kizárólag egyedi kátyúzásban gondolkodik.

Nem kátyúzni kellene, nem sebtapaszokat tenni az útra, hanem nagy felületi beavatkozásokat végezni. Akár több száz méteres szakaszokon újraaszfaltozni

– jelentette ki Almássy. Hozzátette: ehhez azonnal növelni kellene a Budapest Közút rendelkezésére álló forrásokat, hogy éjjel-nappal folyhassanak a nagy felületi javítások, még azelőtt, hogy az utak állapota tovább romlana.

Almássy Kornél továbbra is úgy látja: a legtöbb budapesti úton nem az alépítmény hibásodott meg, hanem a kötő- és kopóréteg. Ugyanakkor figyelmeztetett: ha ez az állapot tartósan fennmarad, akkor az alsóbb rétegek is károsodni fognak. A Vágány utcában már olyan repedések is láthatók, amelyek teherbírási problémára utalhatnak. Ez pedig drámai költségnövekedést jelenthet egy jövőbeli felújításkor.

Ha az alépítmény is tönkremegy, akkor a felújítás költsége a mostaninak a sokszorosa lesz. Egy a nyolchoz, egy a tízhez az arány

– jelentette ki. A BP Műhely kutatási vezetője kritikus a főváros jelenlegi útfelújítási terveivel szemben. Mint mondta, a kommunikált, komplex szemléletű felújítások – például a Mester utca vagy a Pozsonyi út tervezett megújítása – önmagukban üdvözlendők, de volumenük messze nem elegendő.

Borítókép: Illusztráció  (Fotó: Tumbász Hédi)

