autós hírRomániaErdély

Új figyelmeztető táblák kerültek ki a romániai országutakra

A korábban ismeretlen táblákkal a szerb határ térségében találkozhatnak az autósok.

2026. 02. 06. 13:22
Forrás: Facebook/ DRDP Timişoara
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy új figyelmeztető tábla jelent meg a romániai közutakon, amely az akaratlan roaming veszélyére hívja fel a szerb határ térségében autózók figyelmét - közölte csütörtökön az Adevarul hírportál.

A határ térségében közlekedő autósok telefonja ugyanis automatikusan átállhat egy adott ponton jobb lefedettséggel rendelkező szerbiai mobilszolgáltató hálózatára, ami – főleg a mobilinternet használata esetén – jelentős többletköltséget eredményezhet anélkül, hogy az illető elhagyná Románia területét. 

A táblák arra hívják fel a sofőrök figyelmét, hogy ellenőrizzék telefonjuk roaming- és adatbeállításait.

Az Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyei főutakért és autópályákért felelős temesvári regionális közútkezelő most a szerb határ térségében lévő Temes megyei Csanád (Cenad) és Nagyszentmiklós (Sannicolau Mare), Ermény (Gherman), Lacunás, Zsombolya (Jimbolia), Gyertyámos (Carpinis), Jánosföld (Iohanisfeld), Fény (Foeni), Kunszőllős (Lunga) , Óbesenyő (Dudestii Vechi) és Óbéba (Beba Veche) településeken átvezető főutakat látta el figyelmeztető táblákkal. A szerb–román államhatár Krassó-Szörény megyei szakaszán már tavaly kihelyezték az akaratlan roamingra figyelmeztető táblákat.

A romániai közútkezelőket egy 2023-ban kihirdetett jogszabály kötelezi arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek ki azon települések bejáratánál, ahol a mobiltelefonok átválthatnak egy szomszédos ország szolgáltatójának a hálózatára.

Az elektronikus távközlésről szóló törvényt módosító rendelet azt is előírja, hogy az országos távközlési hatóságnak legalább háromévente – lefedettségi mérések vagy szimulációk alapján – közzé kell tennie azoknak a határ menti településeknek a listáját, ahol fennáll a lehetősége, hogy a telefon átvált a szomszédos országbeli szolgáltatóra.

Ez a jelenség nem csak a szerb–román határnál figyelhető meg, Magyarországon is tapasztalhatjuk a határ menti településeken. Bár legtöbben Ausztria, Szlovénia és Horvátország felé hagyják el az országot, és az Európai Unión belül maradnak, az átállás így is perceket vehet igénybe. Telefontípustól és szolgáltatótól is függ, mennyi idő kell arra, hogy átálljon a telefon roamingra. Amennyiben tudjuk, hogy olyan országba utazunk, ami az EU-n kívül esik, érdemes már induláskor kikapcsolni a roamingot, ezzel elkerüljük a felesleges fogyasztást és a nagy költségeket.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu