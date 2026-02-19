Rendkívüli

Gulyás Gergely: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával

autónagyradánhalálos baleset

Felismerhetetlenné tört az autó a nagyradai halálos balesetben

Teljesen összeroncsolódott egy Opel Astra Nagyradán, miután nagy erővel villanyoszlopnak csapódott. A rendőrségi nyilatkozatból kiderült, hogy nem volt jogosítványa a sofőrnek. A mentők és a tűzoltók hosszú ideig dolgoztak a helyszínen.

2026. 02. 19. 9:28
Súlyos közlekedési baleset történt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Nagyradán. A Zaol.hu információi szerint a település főútján, a Kossuth Lajos utcában egy Opel Astra személygépkocsi letért az úttestről és villanyoszlopnak ütközött.

Ketten haltak meg a villanyoszlopnak ütközött autóban Zalában (Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

A rendelkezésre álló információk alapján 

a jármű vélhetően nagy sebességgel haladt, amikor a sofőr elveszítette uralmát az autó felett. 

A személygépkocsi az út menti oszlopnak csapódott, a becsapódás ereje pedig akkora volt, hogy a jármű szinte teljesen összeroncsolódott.

Az autóban hárman utaztak. 

A sofőr és a mellette ülő személy a helyszínen elhunyt, holttesteiket a tűzoltók vágták ki a teljesen összetört autóból

– tudta meg a Zaol.hu. 

Jogosítvány nélkül vezetett a sofőr

A történtekről Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is tájékoztatta hírportált. Közlése szerint február 18-án 23 óra 35 perckor Nagyradán, a Kossuth Lajos utcában halálos baleset történt.

Egy személyautót vezető férfi egy kanyarban – a sebesség helytelen megválasztása miatt – elvesztette uralmát járműve felett, majd villanyoszlopnak ütközött. 

A 26 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen meghalt, a hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A szóvivő hozzátette: egyik érintett sem használta a biztonsági övet. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

Borítókép: Súlyos baleset Nagyradán (Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

