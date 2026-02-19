Felismerhetetlenné tört az autó a nagyradai halálos balesetben

Súlyos közlekedési baleset történt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Nagyradán. A Zaol.hu információi szerint a település főútján, a Kossuth Lajos utcában egy Opel Astra személygépkocsi letért az úttestről és villanyoszlopnak ütközött.

Ketten haltak meg a villanyoszlopnak ütközött autóban Zalában (Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

A rendelkezésre álló információk alapján

a jármű vélhetően nagy sebességgel haladt, amikor a sofőr elveszítette uralmát az autó felett.

A személygépkocsi az út menti oszlopnak csapódott, a becsapódás ereje pedig akkora volt, hogy a jármű szinte teljesen összeroncsolódott.

Az autóban hárman utaztak.

A sofőr és a mellette ülő személy a helyszínen elhunyt, holttesteiket a tűzoltók vágták ki a teljesen összetört autóból

– tudta meg a Zaol.hu.

Jogosítvány nélkül vezetett a sofőr

A történtekről Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője is tájékoztatta hírportált. Közlése szerint február 18-án 23 óra 35 perckor Nagyradán, a Kossuth Lajos utcában halálos baleset történt.

Egy személyautót vezető férfi egy kanyarban – a sebesség helytelen megválasztása miatt – elvesztette uralmát járműve felett, majd villanyoszlopnak ütközött.

A 26 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen meghalt, a hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A szóvivő hozzátette: egyik érintett sem használta a biztonsági övet. A baleset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

Borítókép: Súlyos baleset Nagyradán (Forrás: Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)