brüsszelévértékelőminiszterelnökorbán viktor

Az emberek a Fidesz–KDNP oldalán állnak

Orbán Viktor az évértékelő beszédében elmondta, hogy velük vannak az idősek és nagyon sok fiatal is. A miniszterelnök szerint ezek a fiatalok szeretik a hazájukat és vállalják a lázadást Brüsszellel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 14:04
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak – mondta Orbán Viktor az évértékelő beszédében. A miniszterelnök rámutatott, hogy az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket. Emellett elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról. 

Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő

– jelentette ki.

A kormányfő kitért arra is, hogy az országjárás során azt látja, hogy velük vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről és összetartja a családját. Velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni. 

Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák a munkájukat, és nem akarják, hogy Brüsszelből szalajtott kalandorok széthordják azt, amit felépítettek

– tette hozzá.

Nagyon sok fiatal is velük van, többségük pedig nem éri be kamu lázadással

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint ezek a fiatalok valóban szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező idióta utasításokkal, a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével szemben.

Ezek a fiatalok velünk vannak, szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért

– fogalmazott.

A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban pedig arról beszélt, hogy mitől volt igazán szép feladat megírni a beszédét. A miniszterelnök azt mondta, az a legfontosabb, hogy minden dolgot átadjon az embereknek olyan témákban, amelyek a mindennapi életüket meghatározzák – egyszerűen és egyenesen.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a 2026-os évértékelőn (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekWellor

Wellor belecsap…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának szombati blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu