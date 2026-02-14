Az emberek a Fidesz–KDNP oldalán állnak

Az emberek az összes nagy civilizációs kérdésben a mi oldalunkon állnak – mondta Orbán Viktor az évértékelő beszédében. A miniszterelnök rámutatott, hogy az emberek nem akarnak migrációt, nem akarnak háborút, nem akarják Ukrajnába küldeni a pénzüket. Emellett elképzelhetetlennek tartják, hogy olyan ember feleljen a gyermekek neveléséért, aki szerint jó, ha lefekvés előtt a Csipke Józsika című mesekönyvből olvasnak fel az egymásba szerelmes királyfikról.

Ez Magyarországon egész egyszerűen nem fordulhat elő

– jelentette ki.

A kormányfő kitért arra is, hogy az országjárás során azt látja, hogy velük vannak a munkából élők, az a hatalmas tömeg, amely reggel korán kel, napközben dolgozik, munka után neveli a gyerekét, gondoskodik a szüleiről és összetartja a családját. Velük vannak az idősek, akik egész életükben dolgoztak és tudják, hogy a jövőt csak munkára lehet építeni.

Ők azt szeretnék, ha a fiatalok folytatnák a munkájukat, és nem akarják, hogy Brüsszelből szalajtott kalandorok széthordják azt, amit felépítettek

– tette hozzá.

Nagyon sok fiatal is velük van, többségük pedig nem éri be kamu lázadással

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint ezek a fiatalok valóban szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező idióta utasításokkal, a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével szemben.

Ezek a fiatalok velünk vannak, szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért

– fogalmazott.

A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban pedig arról beszélt, hogy mitől volt igazán szép feladat megírni a beszédét. A miniszterelnök azt mondta, az a legfontosabb, hogy minden dolgot átadjon az embereknek olyan témákban, amelyek a mindennapi életüket meghatározzák – egyszerűen és egyenesen.

