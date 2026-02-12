rendőrségbrfkfokozott ellenőrzés

Fokozott ellenőrzést rendeltek el a kitörés napja miatt

Vasárnap 20 óráig fokozott ellenőrzést vezetnek be a főváros teljes területére annak érdekében, hogy a 2023-as antifasiszta támadásokhoz hasonló esetek ne ismétlődhessenek meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 18:48
Budapest, Hungary - 10.25.2025 - Hungarian police officers patrolling in Budapest 2694487199 Illusztráció Shutterstock Mehes Daniel
A kitörés napja kapcsán a rendőrség több napon át emelt létszámmal biztosítja a közterületek rendjét, illetve Budapest rendőrfőkapitánya vasárnap 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Annak érdekében, hogy a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg, a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is. Felhívták a figyelmet, hogy a rendőrség a jogszabályi keretek között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez, véleménynyilvánításhoz való jogot, amíg az nem valósít meg szabálysértést vagy bűncselekményt.

Nem engedjük, hogy szélsőséges csoportok bárkit megtámadjanak!

– hangsúlyozták.

A BRFK összegyűjtötte a gyűlések részvevői számára a legfontosabb tudnivalókat. Az a kérésük, hogy minden résztvevő kövesse a gyűlés rendezőinek, szervezőinek utasításait.

Az arcát még egészségügyi maszkkal se takarja el, ne tartson magánál kést, botot, gázspray-t, pirotechnikai terméket, vagy más, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt,

és véleményét békésen nyilvánítsa ki.

Ha valakinek kérdése van vagy segítségre szorul, forduljon a rendezőkhöz, illetve a biztosításban részt vevő rendőrökhöz.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


