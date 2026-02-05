győrpintér benceközgyűlésfidesz

Fegyelmi eljárás indul Pintér Bence győri polgármester ellen

A város közgyűlése szerdán úgy döntött, hogy nem oszlatja fel magát.

Forrás: MTI2026. 02. 05. 8:08
Nem szavazta meg a győri közgyűlés saját feloszlatását feszült hangulatú, szerda éjszakába nyúló ülésén. A közgyűlés feloszlatását Pintér Bence polgármester (Tiszta Szívvel a Városért – TSZV) kezdeményezte a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza ügyében. A képviselők egyesével, szóban szavaztak, az előterjesztést a közgyűlés a Fidesz-frakció ellenvoksaival végül elutasította – írja tudósításában a Kisalföld.hu.

A győri közgyűlés feloszlatását Pintér Bence polgármester kezdeményezte (Fotó: Kisalföld.hu/Csapó Balázs)

Fekete Dávid, Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője

hazug lejárató kampánynak nevezte, amit Pintér Bence „Győrrel és a győri cégekkel szemben kitalált”. A polgármester így próbál Magyar Péter „kedvére tenni”

– mutatott rá.

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen,

mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester – a zárt ülések utáni nyilatkozataival – megsértette

  • a helyi önkormányzatokról szóló törvényt,
  • a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát,
  • és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében.

A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

A délelőtt tíz órakor kezdődő közgyűlésre délután több érdeklődő érkezett. Akik nem jutottak be a díszterembe, a városháza aulájában kivetítőn követhették nyomon a közgyűlést. A nézők délután és este olykor hangosan nyilvánítottak véleményt, ezért a polgármester többször rendre utasította őket.

Borítókép: Feszült hangulatban ülésezett a győri közgyűlés (Fotó: Kisalföld.hu/Csapó Balázs) 


