„Pintér Bence sem állhat a törvények felett” – komoly következményekkel nézhet szembe a győri polgármester

– Miután Pintér Bence közösségi oldalán bejelentette, hogy szerinte eltűnt 1,7 milliárd forint a lakáskasszából, ön azt mondta: ez egy hazug lejáratókampány, és a polgármester a Magyar Péterrel kötött politikai alkuja érdekében tönkre akarja tenni a város működését. Ezt mi alapján állítja?

– A polgármester hamis vádakat fogalmazott meg a győri közszolgáltató cégekkel szemben. Azokról a vállalatokról van szó, amelyek több tízezer győri háztartásba a rezsicsökkentett árú távhőt szolgáltatják. Télvíz idején különösen felelőtlen döntés megpróbálni ellehetetleníteni és rossz hírbe keverni azokat a cégeket, amelyek ilyen fontos feladatot látnak el. Olyan vállalatok ellen is támadást indított, amelyek a közterületek tisztán tartásáért felelnek és a nagyon népszerű sport- és fesztiválrendezvényeinket szervezik meg, amelyek szintén több tízezer győri családnak szereznek örömet.

Mindezt pusztán azért, hogy a Magyar Péterrel kötött paktum jegyében az ő titkárnőjét, aki Magyar Péter helyi jelöltje, besegítse a parlamentbe.

Amióta ő a polgármester, csak balhé van Győrben. A helyiek egy békés, nyugodt, fejlődő városban éltek addig, amíg ő nem került be a polgármesteri székbe, és most is egy ilyen városban szeretnének élni. Én ezt a támadást felelőtlenségnek tartom a polgármester részéről.

Fekete Dávid győri önkormányzati képviselő, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos (Forrás: Győri Fidesz-frakció)

– A Fidesz-frakció és a Győr-Szol Zrt. szerint minden pénz megvan. Mi az álláspontja ezzel kapcsolatban?

– A közgyűlésen mind a Győr-Szol Zrt., mind pedig a Győr Projekt Kft. vezérigazgatója, illetve ügyvezetője jelen volt. Minden kérdésre választ adtak. Természetesen egy fillér sem tűnt el. A Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója is elmondta, hogy minden forrás rendelkezésre áll. Ez az egész egy hazug lejárató kampány a városi cégek ellen, amit a polgármester vezényel.

– A polgármester azonban azt állítja, Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója egy nokiás dobozból vette elő azt a banki igazolást, amely szerint február 3-án már több mint kétmilliárd forint volt a cég számláján. A vezérigazgató arra a kérdésre, a pénzt hitelből pótolták-e ki, nem adott egyenes választ. Ennek fényében is úgy látja, hogy nem történt szabálytalanság?