GyőrPintér BenceFekete Dávid

„Pintér Bence sem állhat a törvények felett” – komoly következményekkel nézhet szembe a győri polgármester

Komoly politikai vita robbant ki Győrben, miután Pintér Bence polgármester a közösségi oldalán azt állította, hogy 1,7 milliárd forint eltűnt a városi lakáskasszából. A városüzemeltetésért felelős Győr–Szol Zrt. és a Fidesz-frakció határozottan cáfolta ezt, és hangsúlyozták: minden forrás rendelkezésre áll, nem történt pénzügyi visszaélés. A közgyűlés többsége fegyelmi eljárást indított a polgármester ellen, akit azzal vádolnak, hogy megalapozatlan kijelentéseivel veszélyezteti a város stabil működését. Fekete Dávid, a Fidesz győri frakcióvezetője szerint a polgármester hazug lejáratókampányt folytat, és politikai célok vezérlik.

Munkatársunktól
2026. 02. 12. 5:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután Pintér Bence közösségi oldalán bejelentette, hogy szerinte eltűnt 1,7 milliárd forint a lakáskasszából, ön azt mondta: ez egy hazug lejáratókampány, és a polgármester a Magyar Péterrel kötött politikai alkuja érdekében tönkre akarja tenni a város működését. Ezt mi alapján állítja?

– A polgármester hamis vádakat fogalmazott meg a győri közszolgáltató cégekkel szemben. Azokról a vállalatokról van szó, amelyek több tízezer győri háztartásba a rezsicsökkentett árú távhőt szolgáltatják. Télvíz idején különösen felelőtlen döntés megpróbálni ellehetetleníteni és rossz hírbe keverni azokat a cégeket, amelyek ilyen fontos feladatot látnak el. Olyan vállalatok ellen is támadást indított, amelyek a közterületek tisztán tartásáért felelnek és a nagyon népszerű sport- és fesztiválrendezvényeinket szervezik meg, amelyek szintén több tízezer győri családnak szereznek örömet. 

Mindezt pusztán azért, hogy a Magyar Péterrel kötött paktum jegyében az ő titkárnőjét, aki Magyar Péter helyi jelöltje, besegítse a parlamentbe. 

Amióta ő a polgármester, csak balhé van Győrben. A helyiek egy békés, nyugodt, fejlődő városban éltek addig, amíg ő nem került be a polgármesteri székbe, és most is egy ilyen városban szeretnének élni. Én ezt a támadást felelőtlenségnek tartom a polgármester részéről.

Fekete Dávid, győri önkormányzati képviselő, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos (Forrás: Győri Fidesz-frakció)
Fekete Dávid győri önkormányzati képviselő, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos (Forrás: Győri Fidesz-frakció)

A Fidesz-frakció és a Győr-Szol Zrt. szerint minden pénz megvan. Mi az álláspontja ezzel kapcsolatban?

– A közgyűlésen mind a Győr-Szol Zrt., mind pedig a Győr Projekt Kft. vezérigazgatója, illetve ügyvezetője jelen volt. Minden kérdésre választ adtak. Természetesen egy fillér sem tűnt el. A Győr-Szol Zrt. vezérigazgatója is elmondta, hogy minden forrás rendelkezésre áll. Ez az egész egy hazug lejárató kampány a városi cégek ellen, amit a polgármester vezényel.

A polgármester azonban azt állítja, Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója egy nokiás dobozból vette elő azt a banki igazolást, amely szerint február 3-án már több mint kétmilliárd forint volt a cég számláján. A vezérigazgató arra a kérdésre, a pénzt hitelből pótolták-e ki, nem adott egyenes választ. Ennek fényében is úgy látja, hogy nem történt szabálytalanság?

– Sárkány Péter elmondta, a Győr-Szol Zrt. folyamatosan úgy jár el – és úgy járt el eddig is –, hogy mind a jogszabályokat, mind pedig a város és a Győr-Szol között kötött szerződésnek minden pontját betartotta. A vezérigazgató azt igazolta nyilatkozatával és a közgyűlésen, illetve az azóta kiadott kommunikációjában is ez olvasható. A Győr-Szol Zrt. mindent a jogszabálynak megfelelően vitt véghez, itt politikai hergelésről van szó.

A fideszes többségű közgyűlés egy fegyelmi eljárás elindítása mellett döntött Pintér Bence ellen. Miért tartják indokoltnak ezt az eljárást?

– A polgármester sorozatosan törvényt sért. A kormányhivatal már több alkalommal megállapította, hogy törvénysértésen kapták a polgármestert. Ilyenkor a közgyűlésnek felelőssége van abban, hogy ezeket az eljárásokat lefolytassa, a fegyelmi vizsgálat is ezért indult el. Pont azon a napon derült ki az is, hogy a polgármester már a második munkanapján, 2021. október 2-án egy szerződést kötött a volt munkahelyével, az Úgytudjuk.hu balliberális hírportállal. 

A győriek pénzéből fizeti a saját propagandáját, ráadásul minden bizonnyal felmerül a közokirat-hamisítás gyanúja is, hiszen október másodikai bélyegző van ezen a szerződésen. 

Az aláíró Kósa Roland alpolgármester, akit csak október 25-én választott meg a közgyűlés alpolgármesternek. Ezekről a botrányokról próbálja meg elterelni a figyelmet. Ezen a közgyűlésen adott tájékoztatást a vizsgálóbizottság arról az esetről is, amikor a polgármesteri kabinet egy tagja megpróbálta eltussolni a parkolási bírságát, és agresszívan lépett fel a városrendészekkel szemben. Hivatali visszaélés, illetve közokirat-hamisítás gyanújával a feljelentéseket megtették az illetékesek.

Milyen eredményre számít a fegyelmi bizottság vizsgálatában? Milyen következményekkel nézhet szembe a polgármester?

– Pintér Bence sem állhat a törvények felett, neki is be kell tartani a jogszabályokat. A kormányhivatal már második alkalommal állapított meg jogszabálysértést, a fegyelmi bizottság az eljárás után a megfelelő szankciót fogja javasolni a közgyűlésnek. Remélem, végigmennek ezek a feljelentések, hiszen Győrnek olyan vezetőre van szüksége, aki a törvényeket tiszteletben tartja.

A polgármester a közgyűlés feloszlatását is kezdeményezte, miközben a jelenlegi testületi összetételt a 2024-es választások eredménye alakította ki. Hogyan látja ezt a helyzetet, és mit mutatnak az erőviszonyok Győrben és térségében?

– A polgármester erre az egész hecckampányra azt építette föl, hogy a közgyűlés oszlassa fel magát. Nyilvánvaló, hogy a 2024-es választás eredményét nem hajlandó tiszteletben tartani, hiszen a 15 körzetből 14-et fideszes képviselők nyertek meg. Ezt a választói akarat hozta létre, amelyet pedig tiszteletben kell tartani. A polgármesternek nem a város és annak cégei ellen kellene háborút folytatnia, hanem együtt dolgoznia a közgyűléssel. Ez láthatóan nem megy neki.

Mit üzen azoknak a győrieknek, akik aggódnak a lakáskassza miatt? Hogyan tudja biztosítani a lakosokat, hogy nem történt pénzügyi visszaélés?

– Tavaly több mint 2,5 milliárd forintot fordított a Győr-Szol Zrt. a városi ingatlanok karbantartására, üzemeltetésére, felújítására. Ez önmagában is azt bizonyítja, hogy a polgármester által elképzelt összeg felett költött minderre a vállalat, és természetesen mindezt megfelelő felügyelet mellett készítették elő. Ebből a szempontból minden győri nyugodtan aludhat, mert a Győr-Szol Zrt.-nek van egy felelős vezetése, akik tiszteletben tartják a törvényeket és a jogszabályokat.

Borítókép: Pintér Bence győri polgármester (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekjámbor andrás

Jámbor András jámbor népe

Pozsonyi Ádám avatarja

Nem, ők nem akarnak békét. Nem akarnak elfogadást, nem érzik úgy, hogy a másik ember is ember.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu